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Путин предоставил командующим войск право вручать госнаграды от его имени

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Президент России Владимир Путин дал право командующим группировками войск вручать отличившимся военным госнаграды от его имени.
Путин предоставил командующим войск право вручать госнаграды от его имени
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ даёт командующим право вручать военным орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

Отмечается, что награждение должно проходить в районах боевых действий.

В августе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине.

В июле сообщалось, что Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову.

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