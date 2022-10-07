Путин предоставил командующим войск право вручать госнаграды от его имени
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ даёт командующим право вручать военным орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».
Отмечается, что награждение должно проходить в районах боевых действий.
В августе министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям спецоперации на Украине.
В июле сообщалось, что Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову.