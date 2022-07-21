Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» главе концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России, «Золотой Звезды» Новиков был удостоен с формулировкой «за выдающийся вклад в обеспечение обороноспособности, разработку и создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники».

Вместе с этим отмечается, что указом российского президента Владимира Путина звания Героя России удостоены командир танкового полка полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнемётного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак.

26 июня Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, министр заслушал доклады от командующих по текущей обстановке и вручил награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.