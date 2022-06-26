Доклады от командующих и вручение наград: Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине. Министр заслушал доклады от командующих по текущей обстановке и вручил награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач. В Минобороны РФ отметили, что Шойгу в ходе инспекции также уделил особое внимание созданию всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих в пунктах временной дислокации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине.

Шойгу посетил командные пункты, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке и о действиях российских военных на основных операционных направлениях.

«Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также создания в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих», — отметили в Минобороны.

Кроме того, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.

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Мужество военнослужащих и консолидация общества

Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 17 июня.

Залогом выполнения задач спецоперации являются мужество и героизм российских военнослужащих, консолидация общества и укрепление суверенитета России, подчеркнул президент.

«Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела — строительства и укрепления сильной суверенной державы, России», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что «суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным».

«Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», — отметил глава государства.

Также в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Путин напомнил о событиях в Крыму весной 2014 года.

«Нет, не захотели (на Западе. — RT) уважать выбор крымчан — пожалуйста, первые санкции против России. Дважды, трижды проводили военные операции крупномасштабные на Донбассе, восемь лет там стреляли по людям — никто ничего не замечает. Киевские власти отказались выполнять Минские соглашения — тоже нормально для кого-то оказалось. И подвели к сегодняшней ситуации — вот из-за чего всё произошло», — указал российский лидер.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Кроме того, Путин добавил, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм.

«Ну-ка попробуйте: мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границах с Соединёнными Штатами, в Мексике, — понимаете, что будет? Почему-то даже в голову никому не приходит что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время убрали даже наши военные базы с Кубы. Понимаете, никто даже на это не смотрит и смотреть не хочет. А нам создают такие угрозы. Сто раз, тысячу раз сказали: давайте будем договариваться, — нет», — отметил Путин.

По словам президента, «такое пренебрежительное отношение ко всем» со стороны Запада можно объяснить «мнимым величием», «которое постепенно выросло после развала Советского Союза».

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«Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», — подчеркнул Владимир Путин, говоря о защите интересов жителей Донбасса.