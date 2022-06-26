Доклады от командующих и вручение наград: Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине.
Шойгу посетил командные пункты, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке и о действиях российских военных на основных операционных направлениях.
«Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также создания в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих», — отметили в Минобороны.
Кроме того, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.Также на russian.rt.com «Прорвав хорошо подготовленную оборону»: МО РФ сообщило о блокировании Лисичанска российскими войсками
Мужество военнослужащих и консолидация общества
Все задачи специальной военной операции на Украине будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 17 июня.
Залогом выполнения задач спецоперации являются мужество и героизм российских военнослужащих, консолидация общества и укрепление суверенитета России, подчеркнул президент.
«Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела — строительства и укрепления сильной суверенной державы, России», — заявил российский лидер.
Путин добавил, что «суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным».
«Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость», — отметил глава государства.
Также в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ Путин напомнил о событиях в Крыму весной 2014 года.
«Нет, не захотели (на Западе. — RT) уважать выбор крымчан — пожалуйста, первые санкции против России. Дважды, трижды проводили военные операции крупномасштабные на Донбассе, восемь лет там стреляли по людям — никто ничего не замечает. Киевские власти отказались выполнять Минские соглашения — тоже нормально для кого-то оказалось. И подвели к сегодняшней ситуации — вот из-за чего всё произошло», — указал российский лидер.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Кроме того, Путин добавил, что на Украине начали создавать антироссийский плацдарм.
«Ну-ка попробуйте: мы начнём создавать антиамериканский плацдарм где-нибудь на границах с Соединёнными Штатами, в Мексике, — понимаете, что будет? Почему-то даже в голову никому не приходит что-то подобное делать в Америке. Мы в своё время убрали даже наши военные базы с Кубы. Понимаете, никто даже на это не смотрит и смотреть не хочет. А нам создают такие угрозы. Сто раз, тысячу раз сказали: давайте будем договариваться, — нет», — отметил Путин.
По словам президента, «такое пренебрежительное отношение ко всем» со стороны Запада можно объяснить «мнимым величием», «которое постепенно выросло после развала Советского Союза».Также на russian.rt.com «Та самая красная черта»: почему России пришлось начать спецоперацию на Украине
«Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому их выбору», — подчеркнул Владимир Путин, говоря о защите интересов жителей Донбасса.