Певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна
Певица Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна, который принимает участие в специальной операции на Украине.
Морпехи знают его как выдающегося, опытного командира.
Струна часто появляется в кадрах военного корреспондента RT Андрея Филатова. Зрители узнают морпеха по красному рюкзаку.
В клипе использованы кадры RT и Telegram-канала «Военная хроника».
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