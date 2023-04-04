Зампред Совбеза Медведев заявил, что несистемная оппозиция воюет с собственным народом

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «цвет» несистемной оппозиции воюет с собственным народом.
Зампред Совбеза Медведев заявил, что несистемная оппозиция воюет с собственным народом
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, террором в России занялись силы, в которых западные политики «совсем недавно видели честь и совесть эпохи», а также «бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией».

Зампред Совбеза отметил, что «маски сброшены».

«Вот он, «цвет» нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он взрывает и убивает», — написал Медведев.

Также Медведев, комментируя теракты, организованные киевским режимом, заявил, что «с террористами не договариваются», а истребляют их «как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной».

2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, задержанная по подозрению в причастности к убийству Дарья Трепова была сторонницей ФБК*.

По данным RT, ранее девушку привлекали к ответственности за участие в акциях в поддержку ФБК.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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