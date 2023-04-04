Зампред Совбеза Медведев: с террористами не договариваются, а истребляют как бешеных собак

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя теракты, организованные киевским режимом, заявил, что «с террористами не договариваются», а истребляют их «как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной».
Зампред Совбеза Медведев: с террористами не договариваются, а истребляют как бешеных собак
  • РИА Новости

«Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним неприменимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», — написал высокопоставленный чиновник в Telegram.

В своём сообщении Медведев напомнил, что терроризм снова появился на улицах России, однако теперь террором занялись «те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели «честь и совесть эпохи».

«Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чём не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нём женщиной-журналистом и учёным», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее также заявил, что возмездие в ответ на убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге должно быть быстрым и сокрушительным.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить