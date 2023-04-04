Глава Крыма Аксёнов призвал к быстрому и сокрушительному ответу на убийство Татарского

Проблему терроризма, которым занимается киевский режим, нужно решать радикально, а возмездие в ответ на убийство военкора Владлена Татарского должно быть быстрым и сокрушительным, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Украиной сегодня управляет террористическая хунта. Для достижения своих целей они используют любые средства, активно вербуют женщин. Именно женщины совершили теракты, в которых погибли Дарья Дугина и военкор Максим Фомин — Владлен Татарский», — написал он в Telegram.

К терактам в Киеве готовятся серьёзно, «не без участия американцев», уверен глава республики.

«Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе», — заявил он.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.