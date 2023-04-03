Пискарёв: в Госдуме готовят поправки об ужесточении наказания за терроризм
Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что предлагается ужесточить наказание по ст. 205 УК России (теракт), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).
Также депутаты намерены ужесточить наказание по другим уголовным статьям, касающимся террористической деятельности.
«И, что самое главное, будем предлагать расширить перечень составов, по которым предусмотрено пожизненное лишение свободы», — заявил Пискарёв.
Ранее Следственный комитет сообщил, что уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге переквалифицировано на статью о теракте.