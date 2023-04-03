Пискарёв: в Госдуме готовят поправки об ужесточении наказания за терроризм

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в нижней палате российского парламента в ближайшее время будут предложены поправки об ужесточении наказания за терроризм.