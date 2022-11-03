«Театр на Бутырке» представил спектакль по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник»

В «Театре на Бутырке» накануне Дня народного единства прошёл предпоказ спектакля «Тюремный дневник» по одноимённой книге депутата Госдумы Марии Бутиной.

В спектакле представлена современная Америка, где российскую студентку Марию Бутину обвинили в деятельности иноагента в пользу Кремля.

«Взору зрителя предстаёт борьба сильного русского характера против репрессивной машины американского правосудия. В арсенале Марии — правда, невиновность, вера в Бога, Отчизну и семью, которая ни на секунду не перестаёт бороться за её возвращение домой. В руках американской властной верхушки — цепи, кандалы, тюремные подвалы, огромные деньги и лживая пропаганда», — сообщили в пресс-службе театра.

Декорации драматического спектакля созданы «без изысков», а из реквизита — ручка и бумага, с помощью которых главная героиня ведёт свои дневники, и томик «Евгения Онегина».

«Я не постановщик, не режиссёр и уж тем более не актриса спектакля «Тюремный дневник», — сказала Мария Бутина.

По её словам, творческому коллективу театра удалось «прекрасно передать то, что было пережито в американских застенках».

«Очень важно, чтобы эту историю узнали как можно больше россиян, особенно молодёжи, тогда мои страдания были ненапрасны. И дай Бог, никому больше не придётся так дорого платить за наивность в отношении «западной демократии», — отметила Бутина.

Автором инсценировки и режиссёром стал действующий сотрудник центра обеспечения учебно-воспитательной работы ФСИН России Роман Залиев.

Роли исполнили Ольга Осипова, Сергей Лазарев, Татьяна Макурина, Сергей Еремеев и Ирина Шварц — актёры «Театра на Бутырке».

Премьера для большого зрителя состоится 11 ноября в актовом зале Минюста, далее труппа оправится по регионам России. Все представления будут бесплатны для посещения.

Бутина была арестована в Соединённых Штатах в июле 2018 года и позже приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

В конце октября 2019 года она была освобождена из американской тюрьмы и прибыла в Россию.