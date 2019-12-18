Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор

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Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«Предписано удовлетворить ходатайство и отклонить иск», — говорится в документе.

В конце ноября Бутина подала ходатайство в Апелляционный суд США округа Колумбия о добровольном отзыве своей апелляции на приговор.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

25 октября она была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида) и на следующий день вернулась в Россию.

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