Бутина отозвала апелляцию на приговор суда в США

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Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина отозвала свою апелляцию на приговор суда в США. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документы в судебной базе.

«Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции», — говорится в копии ходатайства россиянки.

В мае стало известно, что Бутина подала апелляцию на вынесенный ей приговор.

Россиянка была арестована в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».

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