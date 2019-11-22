Бутина согласилась работать в группе по защите россиян за рубежом
- Reuters
«Да, она приняла такое предложение. Я буду очень рада», — цитирует омбудсмена РИА Новости.
По её словам, ей бы хотелось создать при уполномоченном сообщество по защите прав россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Москалькова рассказала, что в группу войдут общественники, учёные и просто неравнодушные люди, которые могут заниматься правовым просвещением, поддержкой родственников, подготовкой документов.
Ранее Бутина сравнила с пыткой условия её содержания в тюрьме в Соединённых Штатах.
Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев тюремного заключения за «сговор с целью работы на иностранное правительство».