Россиянка Мария Бутина незадолго до освобождения из американской тюрьмы дала интервью телеканалу CBS, в котором сравнила с пыткой условия её содержания в исправительном учреждении.

По словам Бутиной, в тюрьме в Вашингтоне повсюду были тараканы, а также отсутствовали матрасы и одеяла.

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23 или 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четырёх месяцев в одиночной камере и всех этих испытаний в тюрьме? Разве это правильно?» — заявила россиянка в интервью.

Бутина отбывала в США тюремное заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».

26 октября Бутина прилетела в Москву на самолёте из Майами. Она поблагодарила россиян за поддержку, которую ей оказывали во время заключения в США.

Также она дала эксклюзивное интервью RT.