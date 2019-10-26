Бутина поблагодарила россиян за поддержку
- РИА Новости
По её словам, перелёт прошёл хорошо, и она очень рада вернуться домой.
«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — сказала она.
Она выразила огромную благодарность МИДу и дипломатам, которые за неё «боролись каждый день и пробивались во все места, где её держали». Также она поблагодарила общественные организации за поддержку.
«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права, я просто не могу. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды говорила об этом в одном из моих видео: вы знаете, русские не сдаются», — отметила она.
После этого россиянка пошла к своим родственникам, которые прибыли её встречать с цветами.
Ранее Бутина прилетела в Москву.
RT вёл прямую трансляцию.