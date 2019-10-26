Бутина поблагодарила россиян за поддержку

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Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту.
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
  • РИА Новости

По её словам, перелёт прошёл хорошо, и она очень рада вернуться домой. 

«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — сказала она. 

Она выразила огромную благодарность МИДу и дипломатам, которые за неё «боролись каждый день и пробивались во все места, где её держали». Также она поблагодарила общественные организации за поддержку. 

«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права, я просто не могу. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды говорила об этом в одном из моих видео: вы знаете, русские не сдаются», — отметила она.

После этого россиянка пошла к своим родственникам, которые прибыли её встречать с цветами.

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