Бутина поблагодарила россиян за поддержку

Россиянка Мария Бутина после прибытия в московский аэропорт Шереметьево поблагодарила российских граждан и дипломатов за поддержку. Об этом она сказала журналистам после встречи с отцом в столичном аэропорту.

По её словам, перелёт прошёл хорошо, и она очень рада вернуться домой.

«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — сказала она.

Она выразила огромную благодарность МИДу и дипломатам, которые за неё «боролись каждый день и пробивались во все места, где её держали». Также она поблагодарила общественные организации за поддержку.

«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права, я просто не могу. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды говорила об этом в одном из моих видео: вы знаете, русские не сдаются», — отметила она.

После этого россиянка пошла к своим родственникам, которые прибыли её встречать с цветами.

Ранее Бутина прилетела в Москву.

RT вёл прямую трансляцию.