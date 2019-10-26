Бутина рассказала о дне своего задержания в США

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Россиянка Мария Бутина после возвращения в Россию в интервью RT рассказала, что в её задержании принимала участие группа агентов ФБР в полном обмундировании и с винтовками. 
Бутина рассказала о дне своего задержания в США
  • Reuters

По её словам, это был «страшный день» и ей «тяжело о нём вспоминать». Россиянка призналась, что они с товарищем готовились к переезду в связи с получением работы.

Бутина рассказала, что уже были собраны все вещи, когда она услышала «совершенно дикий стук», встревоживший её. Товарищ россиянки «пошёл открывать дверь — и исчез», рассказала она. После этого её позвали по имени. 

«И я так потихонечку подхожу к двери, она так за углом находится. Я открываю дверь — я вижу, наверное, человек 12 агентов, значит, ФБР в полном обмундировании, с винтовками. И они попросили меня выйти из квартиры — и... собственно говоря, надели на меня наручники», — сказала она. 

По её словам, агенты поинтересовались у неё, «может ли она их чем-то поранить». После этого её арестовали, и «с тех пор она не видела свободы» до настоящего времени.

26 октября Бутина прилетела в Москву. Она поблагодарила россиян за поддержку

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