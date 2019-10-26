«Я не сдалась, потому что не имею права»: как Марию Бутину встретили в России

В субботу, 26 октября, Мария Бутина вернулась в Россию. Она провела в американской тюрьме больше года и трёх месяцев по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Из аэропорта девушка сразу отправилась в студию RT. По словам Бутиной, её история свидетельствует о том, что россиянам в США «следует беспокоиться». Она также призналась, что была удивлена столь быстрой реакции российских дипломатов на её арест, и рассказала о начальном периоде заключения, когда её держали в одиночной камере.

В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, которую накануне освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси (штат Флорида). Россиянка провела в заключении более года и трёх месяцев по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США.

Утром в аэропорту Шереметьево собрались несколько десятков журналистов, российские дипломаты, а также родственники россиянки, среди которых её отец Валерий и тётя Людмила.

«Сегодняшняя встреча Бутиной с отцом — это было просто до слёз, она была очень сильной. Никакой патетики, никакой наигранности», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Встреча в аэропорту

После долгожданной встречи Бутины в сопровождении сотрудников МИД направились к выходу из зоны таможенного контроля аэропорта, где их ждали журналисты.

Мария сообщила, что рада возвращению домой, и поблагодарила всех, кто её поддерживал.

«Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», — заключила Бутина.

Добавим, что 26 октября Министерство иностранных дел России сменило свои аватары в социальных сетях. На протяжении 467 дней — с момента ареста россиянки в США, в аккаунтах ведомства стояла фотография девушки.

«Для чего мы это сделали? Чтобы даже в тот самый момент, когда ей говорили: «Да кто там о тебе помнит, о тебе забыли, кому ты нужна», — она знала, что если на первой странице Министерства иностранных дел стоит её фотография, то о ней помнят и будут помнить до того момента, пока она не приземлится в Москве», — пояснила Мария Захарова.

По её словам, вся американская система работала на то, чтобы девушка «сломалась». Она также пообещала «сюрприз», отвечая на вопрос о том, сделает ли МИД ей деловое предложение.

Добавим, что после прибытия в Москву Мария Бутина стала гостем студии RT. Ранее её отец Валерий указывал, что RT — любимый телеканал дочери. Во время поездки на телеканал девушка рассказала, что «особенно страшными» были её первые дни тюремного заключения.

Дорога в студию RT

«А потом, когда наши дипломаты начали приносить мне сводки — здесь про меня писали, RT про меня писал — для меня это была очень сильная поддержка, глоток свежего воздуха», — добавила Бутина.

Во время поездки Марии по видеосвязи позвонила мама Ирина. Во время разговора девушка не смогла сдержать слёз.

Разговор с мамой

«Я думаю, что надо поздравить Марию Бутину, её родителей, близких. Мы все рады, что она вновь на родной земле. Я понимаю, что это была политическая расправа над Марией Бутиной. На будущее нам всем будет урок, что американское правосудие работает выборочно: когда надо, оно применяет самую высокую шкалу наказания, а когда им невыгодно — они что-то не замечают. Я очень рад, что она вернулась», — заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Горжусь тем, что я россиянка»

Мария Бутина также приняла участие в прямом эфире RT. В беседе с ведущим Юнаном О'Нилом она затронула тему американского правосудия. По её словам, произошедшее с ней свидетельствует о том, что Америка «теряет свою систему правосудия».

«Я и не хочу туда возвращаться в ближайшее время, поскольку, если вы россиянин в США, вам следует беспокоиться», — считает девушка.

Она также рассказала о первых 117 днях, которые провела в одиночной камере. По её словам, «это был ужасный опыт».

«Они пытались сломить волю, но я не знаю зачем. Я не знаю никаких секретов, я всего лишь студентка, которая верила в мирные отношения между нашими странами. У меня не было денег, не было никакого заговора. Я, получается, сама с собой была заговорщицей. Я не занималась никакой незаконной деятельностью, не было никаких жертв. Моё единственное преступление в том, что я не зарегистрировалась. Разве нормально держать человека четыре месяца в одиночной камере, а потом ещё многие месяцы за то, что он не подал какие-то документы? Мне кажется, это перебор», — констатировала Бутина.

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Она также добавила, что никогда не была шпионкой, и выразила сожаление, что в США, где постоянно говорят о «гендерном равенстве», не придерживаются этого принципа.

«Если бы я не была женщиной, то не было бы этих обвинений сексуального характера в отношении меня, но в США не хотят это признавать», — пояснила она.

По словам россиянки, не было никаких оснований для её задержания. Вместе с тем Бутина объяснила, почему пошла на сделку со следствием. Россиянка подчеркнула, что на фоне антироссийской информационной кампании, которая развернулась в США, суд присяжных вынес бы обвинительный приговор и она бы получила 15 лет тюремного заключения. Об этом свидетельствует статистика по вынесению приговоров в отношении иноагентов, добавила девушка.

Бутина отметила, что даже в день окончания своего тюремного заключения она не знала, что с ней будет дальше.

«Всё, что со мной происходило, напоминало «Алису в Стране чудес» — такое безумие, непредсказуемость. Ожидала чего угодно вплоть до того момента, когда самолёт приземлился в Москве», — добавила девушка.

Кроме того, Бутина призналась, что была удивлена, когда получила поддержку со стороны российских дипломатов буквально на следующий день после ареста. Она подчеркнула, что не была проправительственной активисткой, но за неё боролись, потому что она гражданка РФ.