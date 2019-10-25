«Американское правосудие наконец-то приняло это решение»: в США началась процедура депортации Марии Бутиной в Россию

Россиянка Мария Бутина освобождена из тюрьмы в Таллахасси, штат Флорида. Об этом сообщили в Иммиграционной и таможенной полиции США. В ближайшее время россиянку ожидает депортация — она должна прибыть в Москву 26 октября. Всего Бутина провела в заключении чуть больше года и трёх месяцев. В Штатах её обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации. Российские власти неоднократно обращали внимание на отсутствие доказательств и аргументов, в связи с чем констатировали политический характер вынесенного ей приговора. Абсурдным и несправедливым его называла и сама Бутина.

Гражданка России Мария Бутина освобождена из американской тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида. Вскоре она будет депортирована в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Иммиграционной и таможенной полиции США, под чьим надзором россиянка находится до возвращения в РФ.

«Отдел по контролю и депортации Иммиграционной и таможенной полиции США взял под стражу Марию Бутину, тридцатилетнюю гражданку России, после того, как сегодня её освободили из федеральной тюрьмы. Из соображений безопасности Иммиграционная и таможенная полиция не раскрывает детали процедуры высылки до успешной депортации», — говорится в сообщении.

Таким образом, россиянка провела в заключении чуть больше одного года и трёх месяцев. Напомним, в апреле 2019-го суд США признал её виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США.

Роберт Дрисколл, адвокат Марии Бутиной, в эфире RT отметил, что точных данных о том, каким рейсом россиянка отправиться домой, нет. Он предположил, что она может вылететь из аэропорта Майами. При этом он добавил, что, по его мнению, у американского правосудия не было оснований для вынесения столь жёсткого приговора.

«В конечном счёте, самое грустное во всём этом деле, что те обвинения, которое предъявляли власти США, были попросту неправильными. Не было ни шпионажа, ни лоббирования, она не могла даже подвергаться преследованию по этому обвинению, поскольку ей никто не платил, она даже не работала на российское правительство», — сказал Дрисколл RT.

Также по теме «Жить и работать на родине»: родители Марии Бутиной о планах дочери после освобождения из американской тюрьмы Ожидается, что 25 октября россиянка Мария Бутина выйдет на свободу. Она провела год и три месяца в американской тюрьме по обвинению в...

Освобождение Бутиной уже прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы рады тому, что американское правосудие наконец-то после очень долгих проволочек приняло решение, которого мы долго добивались», — сказал глава МИД РФ.

Посольство России в США уже сообщило, что Мария Бутина прибудет в Москву 26 октября. В интервью RT отец девушки Валерий Бутин заявил, что с нетерпением ждёт возвращения дочери, однако выразил опасения, что американские службы могут создать препятствия её возвращению на родину.

«Вместе с радостью ожидания остаётся и тревога. Мы уже столько натерпелись. Срок её заключения постоянно продлевался, хотя до суда регулярно появлялась надежда, что её отпустят. Сейчас наши опасения связаны с бюрократическими проволочками, которые может устроить иммиграционная служба», — добавил Валерий Бутин.

Говоря о дальнейших планах Марии, Валерий отметил, что она останется жить и работать в России.

«Всё, что происходит, не имеет отношения к правосудию»

Напомним, в США Бутину обвинили в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте. Якобы она по распоряжению «высокопоставленного представителя российского правительства» намеренно налаживала контакты с «американскими политическими деятелями», чтобы продвигать интересы РФ.

Её задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне. До вынесения приговора суд отправил россиянку под стражу, мотивируя это тем, что в противном случае она могла сбежать.

Сама россиянка обвинения в свой адрес отрицала. Сотрудники российского посольства в США неоднократно навещали Бутину. Сообщалось, что россиянка содержится в тяжёлых условиях, а применяемые в отношении неё меры находятся «на грани пыток».

«Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», — сообщили в посольстве.

В МИД России также подчёркивали, что рассматривают преследование Бутиной как политическое, и требовали его прекратить.

Также по теме «Главное — вернуться на родину»: что могло заставить Марию Бутину частично признать вину Мария Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения американской стороны, который касается сговора с целью нарушения...

В декабре Бутина пошла на сделку со следствием — она признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред Соединённым Штатам. По словам её отца, она могла принять такое решение из-за условий содержания.

«Я думаю, что именно по этой причине согласилась — из-за условий содержания. Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания», — подчёркивал он в разговоре с RT.

О том, что никаких поручений от российских органов власти Бутина не получала, говорил и президент РФ Владимир Путин.

«То, что там эту Бутину заставляют в чём-то признаться, — я не понимаю, в чём там она может признаться, потому что никаких заданий государственных органов России она не исполняла. Это я могу ответственно заявлять, чего бы там она ни говорила даже сама под влиянием угроз отсидки 12—15 лет», — подчёркивал глава государства.

«Страшный позор американскому правосудию»

26 апреля 2019-го Бутину приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. При этом суд учёл время, проведённое под стражей, в связи с чем этот срок истекал в начале ноября. Позже он был сокращён на 10 дней — до 25 октября. Вместе с тем суд одобрил и депортацию Бутиной в Россию после освобождения.

Спустя несколько дней после оглашения приговора россиянка смогла пообщаться с журналистами по телефону. Она заявила, что не ожидала такого жёсткого наказания.

«Я считаю, что это совершенный абсурд... Это страшный позор американскому правосудию», — сказала она.

В МИД России приговор Бутиной назвали политически ангажированным и не основанным на реальных правонарушениях.

«С момента задержания указывали на то, что выдвинутые против неё обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому её принудили жёсткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути», — говорится в комментарии ведомства.

«Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. Она стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма», — подчеркнули в МИД.