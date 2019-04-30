Сделка со следствием, условия содержания и планы на будущее: Мария Бутина ответила на вопросы российских журналистов

Россиянка Мария Бутина, приговорённая в США к полутора годам заключения, впервые с момента ареста ответила на вопросы журналистов. Разговор вёлся по телефонной связи. Бутина рассказала, как проводит время в тюрьме, раскрыла детали сделки со следствием, а также пояснила, чем намерена заняться после выхода на свободу.

Осуждённая в США россиянка Мария Бутина впервые после ареста смогла пообщаться с журналистами и рассказать об условиях сделки со следствием. Бутина ответила на вопросы СМИ по телефону из тюрьмы.

«Мне от них скрывать было нечего, обманывать никого я не намерена, — заявила Бутина. — Единственным условием моей сделки было сказать правду. Я предоставила все документы, я объяснила, что не располагала никакими секретами. Однако те действия, которые я совершала, — для этого нужна была регистрация в качестве иностранного агента, несмотря на то что в них нет ничего нелегального. Я не регистрировалась. Несмотря на то что записки Торшину (экс-сенатор Александр Торшин. — RT) были написаны по моей инициативе, я должна была уведомить американского генпрокурора о своих действиях. Я нарушила закон об иностранных агентах и признала это. Моё преступление — легальная деятельность без регистрации».

Бутина пояснила, что если бы не пошла на сделку со следствием, то могла бы оказаться в тюрьме на 15 лет.

«Если бы не сделка, мне могли дать пять лет, а если бы был суд присяжных и я бы его проиграла, то и 15. Тут мне хотелось бы пресечь все спекуляции на эту тему. Единственным условием сделки было сказать правду. И претензий у прокуратуры США ко мне не было».

При этом россиянка отмечает, что никакого ущерба нацбезопасности США её действия не нанесли.

Также по теме Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.

«Пострадавших сторон нет, никаких денег в деле нет, — говорит она. — Тем не менее мне дали такое же наказание, как человеку, который продавал в Китай секретную информацию. Это страшный позор американскому правосудию. Я считаю, что это совершенный абсурд. При этом я не думаю, что такое строгое наказание связано с недоверием ко мне властей США. Фокус внимания был не на России, а именно на законах США».

В заключении поддержку россиянке, по её словам, оказывает семья, сотрудники российского посольства и духовник Виктор. При этом связаться с Торшиным её семье не удалось.

«Родители пытались связаться с ним, но он на контакт не пошёл, — поясняет она. — У меня возникают к нему вопросы. Возможно, я не знаю всей ситуации и картины. Считаю, что нам нужно лично поговорить. Он как был для меня дорогим человеком, так и остаётся».

Говоря об условиях содержания, Бутина уточнила, что пытки к ней не применялись, однако в изоляции её держали достаточно долго.

«Сейчас я нахожусь в общем режиме. Это значит, что у меня есть доступ к телефону. По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключёнными я могу общаться без всяких проблем. Пытки ко мне не применялись, но меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», — пояснила она.

Полтора года заключения Бутина планирует провести за тренировками, чтением классической русской и религиозной литературы, а также преподавательской работой. С преподаванием она связывает и своё будущее после выхода на свободу.

«Существуют вещи, когда ты в общем режиме находишься, довольно интересные. Я как Шурик: он писал тосты, а я записываю рецепты. Как девчонки умеют готовить из ограниченных ингредиентов всевозможные (блюда. — RT) — от тортов до макарон, — вы себе даже представить не можете. Я помогаю им готовить, записываю какие-то рецепты, может быть, когда-нибудь их опубликую», — отметила Бутина.

При этом семье россиянки предстоит найти около 40 млн рублей, чтобы заплатить долги за работу адвокатов.

«Мне очень нужна финансовая поддержка. Сейчас каждый рубль для меня и моей семьи ценен. Я верю, что у россиян доброе сердце, и прошу их поддержать соотечественницу в сложной ситуации», — говорит Бутина.

Напомним, что россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению в «работе на Россию в качестве агента». В декабре 2018-го Бутина согласилась на сделку со следствием. 26 апреля 2019 года в Вашингтоне суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ».

После выхода на свободу Бутина должна быть депортирована в Россию.

Комментируя ситуацию вокруг ареста россиянки, президент РФ Владимир Путин заявил, что заключать её в тюрьму не было никаких оснований. По словам Путина, ей не в чем признаваться, поскольку она не исполняла заданий российских госорганов в Соединённых Штатах.

Депутаты Госдумы предложили создать в России список Бутиной. Соответствующее предложение было направлено парламентариями министру иностранных дел Сергею Лаврову. В список могут быть включены должностные лица из США, нарушающие права и свободы российских граждан. По мнению авторов инициативы, это позволит защитить россиян и «отрезвить иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских».