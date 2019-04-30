Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.

«Существуют вещи, когда ты в общем режиме находишься, довольно интересные. Я как Шурик: он писал тосты, а я записываю рецепты. Как девчонки умеют готовить из ограниченных ингредиентов всевозможные (блюда. — RT) от тортов до макарон, вы себе даже представить не можете. Я помогаю им готовить, записываю какие-то рецепты, может быть, когда-нибудь их опубликую», — уточнила Бутина.

Также она отметила, что не сдаётся, и выразила надежду, что всё будет хорошо.

Ранее Бутина рассказала о деталях своей сделки со следствием.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции россиянки.