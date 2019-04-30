Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

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Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина в ходе пресс-конференции рассказала, что никогда не скрывала своего отношения к родине.
Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США
  • © mvbutina/ facebook.com/globallookpress.com

«В выражении моей позиции, в отношении любви к Отечеству, которую я не скрывала ни в американском университете, ни на одном из мероприятий, на которых я присутствовала в Америке, ни при общении с моими друзьями... Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США. Нет противоречий в том, что я люблю свою страну и... с большим уважением отношусь к своему Отечеству», — объяснила она.

Также, по словам Бутиной, в её деле нет пострадавших сторон, что чётко указано в соответствующих документах.

«В деле нет ни рубля, ни доллара, никаких финансовых операций... Нет никого, кто пострадал бы от действий, например, от того, что, по-моему, десять россиян приехали вместе молиться с американцами на их молитвенном завтраке. Пострадавшей стороны здесь нет», — заключила она.

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

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