Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
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«Сейчас я нахожусь в общем режиме. Это значит, что у меня есть доступ к телефону. По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключёнными я могу общаться без всяких проблем. Пытки ко мне не применялись, но меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», — пояснила она.
Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.