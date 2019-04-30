Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

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Осуждённая в США россиянка Мария Бутина в ходе пресс-конференции по телефону рассказала об условиях содержания в американской тюрьме.
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

«Сейчас я нахожусь в общем режиме. Это значит, что у меня есть доступ к телефону. По большей части мы находимся в общем зале нашего отделения. С остальными заключёнными я могу общаться без всяких проблем. Пытки ко мне не применялись, но меня действительно держали в условиях изоляции довольно долго», — пояснила она.

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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