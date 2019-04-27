Отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью RT заявил, что у его дочери в последнее время нет «особых замечаний» к условиям содержания в американской тюрьме.

«На сегодняшний день, да и в течение последних трёх месяцев, у неё нет особых замечаний, которые были с момента её задержания», — рассказал он.

По словам Бутина, его дочь находится в одиночной камере, но при этом у неё свободный режим. Они общаются с дочерью регулярно, проблем со связью нет, в отличие от первоначального этапа после её задержания, подчеркнул Бутин.

Он отметил, что ранее к Марии Бутиной в тюрьме применялись всевозможные дискриминационные меры, ей приходилось находиться в изоляции по 22 часа в сутки — россиянке разрешали покидать камеру лишь на два часа поздней ночью.

«Сейчас к ней это не применяется, она может покидать её в течение дня, посещать спортзал — в общем, там посвободнее режим», — добавил Бутин.

Ранее Бутин сообщил, что долг перед адвокатами его дочери уже превысил 50 млн рублей.