Отец Бутиной заявил о 50 млн рублей долга перед адвокатами дочери
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«Долг перед адвокатами растёт в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 млн рублей — никакой помощи и поддержки больше не получали», — отметил он.
Ранее Валерий Бутин в беседе с «Известиями» выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
В декабре 2018 года сообщалось, что Российский фонд мира выделил 1 млн рублей на оплату работы адвоката Бутиной.