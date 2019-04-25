Отец Бутиной заявил о 50 млн рублей долга перед адвокатами дочери

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Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что долг перед адвокатами его дочери уже превысил 50 млн рублей.
Отец Бутиной заявил о 50 млн рублей долга перед адвокатами дочери
  • © mvbutina/ facebook.com
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Долг перед адвокатами растёт в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 млн рублей — никакой помощи и поддержки больше не получали», — отметил он.

Ранее Валерий Бутин в беседе с «Известиями» выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.

В декабре 2018 года сообщалось, что Российский фонд мира выделил 1 млн рублей на оплату работы адвоката Бутиной.

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