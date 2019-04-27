Отец Бутиной сообщил, что его дочь не намерена оспаривать решение суда

Россиянка Мария Бутина, приговорённая судом США к 18 месяцам заключения, не намерена подавать апелляцию на судебное решение. Об этом сказал в беседе с ТАСС отец россиянки Валерий Бутин.

«Крайне отрицательно (отношусь к решению. — RT). Удалось поговорить. У неё тоже не самое лучшее расположение духа, но она выдержит и восстановится. Нет, (не будет подавать апелляцию. — RT)», — заявил Бутин.

Он также отметил, что решение суда носит политический характер.

Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Посольство России в США назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.