Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина уточнила детали сделки со следствием.

«Единственным условием моей сделки было сказать правду... Вы не поверите, но фокус этой сделки, особое внимание... было сосредоточено на американских гражданах и часто с политикой было не связано. Моей единственной задачей было сказать правду... Я никогда не врала ни в медийном пространстве, сенату, допрашивающим меня прокуратуре или генпрокурору — абсолютно никому. Я не думаю, что моё наказание каким-либо образом связано с недоверием, потому что тогда бы мне не дали это «письмо поддержки», — сказала она.

По словам Бутиной, она не ожидала такого сурового наказания.

«Я считаю, что это совершенный абсурд. За нерегистрацию в качестве иностранного агента мне дали такой же срок, как человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства... Это страшный позор американскому правосудию», — заключила она.

Ранее суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Российский лидер Владимир Путин назвал 18-месячный приговор россиянке беспределом.