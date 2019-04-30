Бутина рассказала подробности сделки со следствием

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Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина уточнила детали сделки со следствием.
Бутина рассказала подробности сделки со следствием
  • Reuters

«Единственным условием моей сделки было сказать правду... Вы не поверите, но фокус этой сделки, особое внимание... было сосредоточено на американских гражданах и часто с политикой было не связано. Моей единственной задачей было сказать правду... Я никогда не врала ни в медийном пространстве, сенату, допрашивающим меня прокуратуре или генпрокурору — абсолютно никому. Я не думаю, что моё наказание каким-либо образом связано с недоверием, потому что тогда бы мне не дали это «письмо поддержки», — сказала она.

По словам Бутиной, она не ожидала такого сурового наказания.

«Я считаю, что это совершенный абсурд. За нерегистрацию в качестве иностранного агента мне дали такой же срок, как человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства... Это страшный позор американскому правосудию», — заключила она.

Ранее суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Российский лидер Владимир Путин назвал 18-месячный приговор россиянке беспределом.

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