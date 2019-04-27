Путин назвал беспределом приговор Бутиной

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT во время пресс-конференции по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США беспределом.

«МИД дал уже комментарий по поводу 18-месячного приговора Бутиной. По-моему, там и сказано, в комментарии МИД, что это беспредел... Так и есть: непонятно, за что её осудили, какое преступление она совершила», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Он отметил, что это называется «спасение лица или борьба за честь погон».

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решётку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять. Но так, чтобы уж не выглядело совсем нелепо, дали ей, воткнули 18 месяцев, чтобы показать, что она в чём-то виновата», — заключил президент.

Бутину задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

Суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Посольство России в США назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием». В Министерстве иностранных дел России назвали приговор ангажированным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.