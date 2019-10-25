Отец Бутиной заявил, что RT — любимый телеканал дочери

Любимым телеканалом россиянки Марии Бутиной, осуждённой в США, является RT. Об этом рассказал её отец Валерий Бутин. Он отметил, что заключение девушки в США — тяжёлая психологическая травма.

«Обнимемся в первую очередь. А дальше ей, без сомнения, надо будет прийти в себя. Ей здесь создан определённый уют и желание поработать с компьютером и отдохнуть. Посмотреть телевизор, российские каналы, любимый канал — Russia Today», — заявил он в интервью RT.

Как отметил Бутин, заключение длилось очень долго, а «каждый день лишения свободы — это тяжёлая психологическая травма».

«Несмотря на то что Маша — достаточно устойчивый человек и никогда не теряла силы духа в тюрьме, её месяцами в «одиночке» держали, мы думаем, что ей придётся восстанавливаться. Маше нужно социализироваться, привести себя в порядок в физическом плане. Ведь до ареста она занималась упражнениями, бегом — не давала себе спуску. Нужно время», — добавил он.

24 октября стало известно, что Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Как отмечали в российском посольстве в США, россиянка прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.

Полное интервью с родственниками Бутиной — в материале RT.