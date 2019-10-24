Бутина подписала документы об освобождении

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Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
Бутина подписала документы об освобождении
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«Она позвонила вчера последний раз. Она сказала, что документы подписала на освобождение и на депортацию. Вчера подписала документы на освобождение, а месяц назад — на депортацию. Мы её ждём», — приводит ТАСС слова Ионова.

Он отметил, что 25 октября в 13:00 мск её выпустят из тюрьмы. 

После этого Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.

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