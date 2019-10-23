Антонов: формальных препятствий для возвращения Бутиной в Россию нет

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.

Об этом говорится в комментарии Антонова на странице посольства России в Facebook.

«После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для её возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», — указал дипломат.

По его словам, дипсмиссия направила в Госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной в Россию и американская сторона уже ответила, что США соблюдает все правила и предписания в рамках данного вопроса.

«Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены Минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в госдепе обещали держать в курсе происходящего», — добавил посол.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Бутина должна будет вернуться в Россию в течение трёх дней после освобождения из тюрьмы Флориды 25 октября.

В сентябре правозащитник Александр Ионов сообщил ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.