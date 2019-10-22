В Госдуме назвали примерные сроки возвращения Бутиной в Россию
«25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трёх дней она должна будет прилететь в Россию», — говорится в сообщении Слуцкого в Telegram-канале.
По его словам, россиянка настроена оптимистически и активно готовится к освобождению.
Бутина также сообщила, что первые дни после возвращения в Россию намерена провести с семьёй.
Ранее отец Бутиной заявил, что планирует встретить дочь в аэропорту в Москве.
В сентябре правозащитник Александр Ионов сообщил ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.