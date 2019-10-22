В Госдуме назвали примерные сроки возвращения Бутиной в Россию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что осуждённая в США россиянка Мария Бутина должна будет вернуться в Россию в течение трёх дней после освобождения из тюрьмы Флориды 25 октября.

«25 октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трёх дней она должна будет прилететь в Россию», — говорится в сообщении Слуцкого в Telegram-канале.

По его словам, россиянка настроена оптимистически и активно готовится к освобождению.

Бутина также сообщила, что первые дни после возвращения в Россию намерена провести с семьёй.

Ранее отец Бутиной заявил, что планирует встретить дочь в аэропорту в Москве.

В сентябре правозащитник Александр Ионов сообщил ФАН, что США не станут препятствовать возвращению Бутиной в Россию сразу после освобождения из американской тюрьмы.