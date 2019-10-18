Отец Бутиной заявил о намерении встретить дочь в Москве

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Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что намерен встретить в Москве свою дочь, которая, как ожидается, выйдет на свободу 25 октября.
Отец Бутиной заявил о намерении встретить дочь в Москве
  • © mvbutina/facebook.com
  • globallookpress.com

Как передаёт ТАСС, отец россиянки заявил, что 25 октября «намечено её освободить и препроводить в Россию». При этом он не знает когда она прибудет в Москву, поскольку «до последней минуты не будут известны ни рейс, ни дата».

«Будем надеяться, что, как было обещано, 25 октября после освобождения её посадят на рейс и отправят в Москву. Я её встречу там, наобум полечу и буду её там ждать», — сказал он.

Бутин добавил, что его дочь чувствует себя нормально.

Ранее Валерий Бутин подтвердил RT, что его дочь должна выйти на свободу 25 октября.

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