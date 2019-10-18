Отец Бутиной заявил о намерении встретить дочь в Москве
- © mvbutina/facebook.com
- globallookpress.com
Как передаёт ТАСС, отец россиянки заявил, что 25 октября «намечено её освободить и препроводить в Россию». При этом он не знает когда она прибудет в Москву, поскольку «до последней минуты не будут известны ни рейс, ни дата».
«Будем надеяться, что, как было обещано, 25 октября после освобождения её посадят на рейс и отправят в Москву. Я её встречу там, наобум полечу и буду её там ждать», — сказал он.
Бутин добавил, что его дочь чувствует себя нормально.
Ранее Валерий Бутин подтвердил RT, что его дочь должна выйти на свободу 25 октября.