Отец Бутиной подтвердил, что она должна выйти на свободу 25 октября

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Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, подтвердил RT, что она должна выйти на свободу 25 октября.
Отец Бутиной подтвердил, что она должна выйти на свободу 25 октября
  • © mvbutina/facebook.com
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«Я знаю об этом. Информация, которую он (правозащитник Александр Ионов. — RT) даёт, соответствует ожиданиям. Мария сказала, что есть документ, о котором она знает, даже, по-моему, видела, где предписано освободить её путем передачи миграционным службам депортации 25 октября в восемь часов», — сказал Бутин.

По его словам, его дочь считает дни до освобождения.

Ранее Ионов сообщил ФАН, что Бутина выйдет на свободу в 08:00 25 октября.

Как пояснил правозащитник, в её документах указана «немедленная депортация», то есть ей не придётся оставаться в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения. 

По словам Ионова, со стороны США подтвердили, что не станут препятствовать возвращению россиянки сразу после освобождения. Она пройдёт формальности в миграционной службе и через Нью-Йорк вернётся в Москву. 

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