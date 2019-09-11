Отец Бутиной подтвердил, что она должна выйти на свободу 25 октября

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, подтвердил RT, что она должна выйти на свободу 25 октября.

«Я знаю об этом. Информация, которую он (правозащитник Александр Ионов. — RT) даёт, соответствует ожиданиям. Мария сказала, что есть документ, о котором она знает, даже, по-моему, видела, где предписано освободить её путем передачи миграционным службам депортации 25 октября в восемь часов», — сказал Бутин.

По его словам, его дочь считает дни до освобождения.

Ранее Ионов сообщил ФАН, что Бутина выйдет на свободу в 08:00 25 октября.

Как пояснил правозащитник, в её документах указана «немедленная депортация», то есть ей не придётся оставаться в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения.

По словам Ионова, со стороны США подтвердили, что не станут препятствовать возвращению россиянки сразу после освобождения. Она пройдёт формальности в миграционной службе и через Нью-Йорк вернётся в Москву.