Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

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Посольство России в США сообщило, что россиянка Мария Бутина прибудет из Соединённых Штатов в Москву утром 26 октября.

«25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. Прибытие — утром 26 октября», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook. 

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.

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