Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала уведомление на россиянку Марию Бутину для её передачи её этому ведомству.

«Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться её депортации после того, как она завершит отбывать наказание», — приводит ТАСС заявление службы.

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.