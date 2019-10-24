Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

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Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала уведомление на россиянку Марию Бутину для её передачи её этому ведомству.
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
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«Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное уведомление на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться её депортации после того, как она завершит отбывать наказание», — приводит ТАСС заявление службы.

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в Россию из США, где она в настоящий момент отбывает наказание.

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