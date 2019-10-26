«Если вы россиянин в США, то должны беспокоиться»: Мария Бутина в прямом эфире RT
В субботу, 26 октября, в Россию вернулась Мария Бутина, отбывшая в США тюремное заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». Сразу после прибытия в аэропорт Шереметьево россиянка отправилась на телеканал RT, где в прямом эфире обсудила произошедшие с ней события.
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