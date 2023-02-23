«Каинова печать» Сороса: что известно о нежелательном в России Фонде открытой Эстонии

В 2022 году в России признали нежелательными 45 организаций — почти столько же, сколько за два предыдущих года. Повышение регуляторной активности Минюста и Генпрокуратуры эксперты связывают с усилением антироссийской риторики в западном обществе на фоне военных действий на Украине. Как выяснил RT, одна из нежелательных НКО — созданный миллиардером Джорджем Соросом Фонд открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond, AEF) — активно исследовала российское политическое поле и экономику. Анализом деятельности этого фонда RT открывает серию публикаций о признанных нежелательными в России организациях.

19 июля 2022 года Фонд открытая Эстония*, согласно сообщению Минюста, был признан нежелательной в России организацией. Присвоение этого статуса сопровождалось релизом Генпрокуратуры. Надзорное ведомство лаконично сообщило: «Деятельность AEF представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В чём именно заключается угроза, официальные источники не уточняли. Запрос RT в Минюст пока также остаётся без ответа. Выяснить, что могло лечь в основу принятого по AEF решения, RT удалось по другим источникам.

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На круглый стол

Как следует из эстонского реестра юрлиц, в 2020 году фонд AEF получил €970 тыс., а в 2021-м через его счета прошло уже €2,57 млн. Прогнозное значение оборотов 2022 года, автоматически рассчитываемое реестром до подачи отчётности на основании налоговых платежей, составляет €5 млн. Получается, в среднем за год НКО получает на свою деятельность €2,86 млн.

Согласно отчётным документам, эти деньги тратятся на изучение внутренних эстонских проблем, отношений между балтийскими странами, на выдачу грантов и на исследования, связанные с Россией.

Часть денег, как сообщается в документах, идёт на организацию круглых столов с российскими либеральными деятелями.

Приманка для оппозиции

В последнее десятилетие эксперты AEF особенно активно сосредоточились на вопросах эстонско-российских отношений. На круглые столы AEF приглашали представителей российской оппозиции и либерального крыла. Половина из них сейчас признаны иноагентами или внесены в перечень экстремистов.

Например, в 2010 году собрание AEF в Таллине посетила журналистка Юлия Латынина**, которая на этой встрече заявила, что США за счёт добычи сланцев разрушит «нефтегазовую монополию России».

Прошло 13 лет, а российские добывающие предприятия не только не проиграли Америке, но и показали рост доходов на 28% на фоне санкций.

С 2010 по 2020 год в тот же дискуссионный клуб приезжали политик Илья Яшин***, активист и политолог Владимир Кара-Мурза****, активист группы «Война» Пётр Верзилов*****, писатель Дмитрий Глуховский******, главред издания «Медуза» Галина Тимченко и политолог Екатерина Шульман*******.

В 2019-м форум посетил бывший глава «Штабов Навального»******** Леонид Волков********* — оппозиционер, которого после ареста Алексея Навального считают вторым по старшинству в иерархии «Фонда борьбы с коррупцией»**********.

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Дальше в Вашингтон

Одна из последних дискуссий, состоявшаяся 7 февраля 2023-го, называлась «Россия: куда дальше?». Основными гостями там были сотрудники Future of Russia Foundation *********** — некоммерческой организации со штаб-квартирой в Вашингтоне, которой руководит и владеет Павел Ходорковский, сын Михаила Ходорковского************.

В числе прочих FRF представлял и Николай Артёменко — политический активист, который создал в Эстонии форум для новых эмигрантов из России ReForum. Его участники, покинувшие Россию, обсуждают вопросы, как получать гранты, как «противостоять пропаганде» и как быть с тем фактом, что в Литве стали ещё хуже относиться к выходцам из России.

Одним из гостей ReForum был соратник Навального Владимир Милов*************, который рассказал, как бороться с депрессией, возникающей у эмигрантов «при общении с пропутинской роднёй», и выразил надежду на военное поражение России. RT писал, что под видом ReForum Space идёт скрытая вербовка несогласных россиян в ВСУ.

Также по заданию Ходорковского Артёменко ищет выходы на эстонских депутатов, чтобы лоббировать различные инициативы в эстонском парламенте, связанные с Россией и россиянами.

Признание поражения

Фонд также проводил исследования политической жизни в России, изучал культурные и экономические проблемы РФ, результаты которых публиковал на сайте, и отчитывался перед своими кураторами.

Например, эстонские эксперты изучали трансграничную коррупцию между Россией и странами ЕС. И сделали вывод: оказывается, эту коррупцию «подкармливает тоталитарный режим».

В другом исследовании разбирались в пользе и вреде взаимного бизнес-сотрудничества России, Беларуси и Прибалтики. Оно называлось «Экономическое присутствие России и Беларуси в балтийских странах: риски и возможности».

Аналитики пришли к выводам, что сотрудничество прибалтийских стран с такой крупной экономикой, как российская, несёт политические риски. В частности, для Латвии, пишут составители, экономическое сотрудничество с Россией может затрагивать «безопасность и стабильность государства» и послужить рычагом влияния России на латвийскую политику. В подтверждение своих слов они приводят в пример местную партию «Центр согласия», называя её «пророссийской», проводником российских интересов в латвийскую политику. Но сами себя опровергают, признавая: нет чётких доказательств, что у партии есть отношения с российскими властями.

В другом исследовании, опубликованном в 2015 году, авторы признают эффективность работы RT.

«Латвия, Литва и Эстония являются первыми государствами, которые принимают на себя информационное давление (России), — пишет Андис Кудорс, руководитель Центра западноевропейских политических исследований. — У (остальных) стран Запада мало времени на расслабление, потому что российские пропагандисты через канал RT и работу интернет-троллей уже пытаются завоевать сердца и умы западноевропейцев. Латвия в этом контексте уязвима, потому что большая русскоговорящая прослойка населения даёт Москве возможность обратиться к значительной части латвийского общества».

Кудорс называет русскоязычные государственные СМИ одним из ключевых каналов донесения информации до латвийской аудитории.

«Будь то разъяснение российских «традиционных ценностей» или критика Европейского союза за подрыв института семьи, российские СМИ — наиболее эффективное средство донесения этих идей до латвийской аудитории», — продолжает Кудорс.

В исследовании перечислены люди и организации, продвигающие в Европе позитивную повестку в пользу России. Контекст исследования негативный: те, кто выступает с российских позиций, представлены как адвокаты дьявола.

Истинные мотивы

С начала СВО на Украине фонд дал российским госорганам больше поводов для присвоения ему статуса нежелательной организации.

С первых недель СВО руководитель фонда Мал Хеллам появлялась на публичных выступлениях с украинским флагом на лацкане пиджака. Кроме того, AEF стал партнёром эстонского фонда SAB UA. Соответствующая плашка появилась на главной странице AEF.

Эстонской организацией SAB UA руководит этнический украинец Роман Мутык. Он основал фонд в апреле 2022 года и собирает через него пожертвования для ВСУ и военных медиков. На своей странице в соцсетях фонд подробно отчитывается о том, как покупает и отправляет украинской стороне дроны, внедорожники, микроавтобусы, топливо и специальную одежду. Только один сбор, например, составил €56 тыс.

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«Груз отправляем партиями, фурами. В последний раз у нас был небольшой караван из шести машин. Была даже бронированная машина, которая отправится к медикам, чтобы эвакуация проходила более безопасно, — рассказывал Мутык эстонским журналистам. — Мы работаем только с военными, по запросам, и процесс прохождения границы сопровождается военными».

Фонд постоянно напоминает о длящемся военном противостоянии и выражает надежду на исход в пользу Украины. Попутно AEF даёт площадку для выступления ярым сторонникам санкций. Например, в сентябре на его площадках выступала Доминика Ласота — экологическая активистка польского происхождения. Она призывает правительства западных стран ввести полное эмбарго на покупку ископаемого топлива у России.

Военное время

После признания организации нежелательной участвующие в её деятельности граждане России рискуют получить административное, а затем и уголовное наказание, сообщил в беседе с RT основатель портала Prigovor.ru Сергей Соколов, исследователь российской внесистемной оппозиции.

«Самое неприятное для этих людей — это то, что они могут стать экстремистами», — говорит эксперт.

По его мнению, сбор справок об экономике России, её политических активистах и жизни российской диаспоры в Европе принципиально не отличается от сбора разведывательной информации.

«Мы сейчас живём в военное время. Те страны, которые раньше считались «вероятным противником», сейчас стали противником настоящим, — говорит Соколов. — Мы находимся под угрозой — нас хотят «отменить».

Фонд открытой Эстонии формально занимается эстоно-российскими отношениями, но таких отношений не существует, потому что Эстония сама их обрубила, отметил основатель портала Prigovor.ru.

«Получается, что существует фонд, который с самого начала финансировался на деньги Сороса. Это как «Каинова печать». Существует множество примеров того, как приход обществ Сороса в другую страну приводил к «цветным революциям», — пояснил он.

Во время военных действий любая критическая информация о России, исходящая извне, работает на руку противнику, уверен эксперт.

«Было бы странно, если бы какая-то организация, зарегистрированная в России, изучала проблемы эстонской коррупции и политические элиты Эстонии. Да ещё и делала это на деньги, скажем, идущие из Китая», — отметил собеседник RT.

Он напомнил, что с 2021 года существует перечень несекретных сведений, составленный ФСБ РФ, которые запрещено передавать иностранным организациям. Это данные, не составляющие государственной тайны, но которые, оказавшись в руках недружественных государств, могут быть использованы против интересов России и угрожать её безопасности.

* Фонд открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation) — признан нежелательной на территории РФ организацией по решению Генпрокуратуры от 19.07.2022

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 09.09.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

***** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 29.09.2021.

****** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 07.10.2022.

******* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

******** Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

********* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

********** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*********** Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории Российской Федерации, решение Генпрокуратуры от 30.06.2021.

************ Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

************* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.