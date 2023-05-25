«У него есть матрица»: RT нашёл финансовую связь «независимого» ФБК Навального с Ходорковским

Американский Фонд борьбы с коррупцией* Навального — Anti-corruption Foundation Inc. (ACF) — представил налоговой службе США свой первый годовой отчёт. Согласно ему, в 2021 году организация получила $538,9 тыс. Как выяснил RT, четверть финансирования в фонд поступила от людей, связанных с нефтяной компанией «ЮКОС» и её основателем Михаилом Ходорковским**. При этом ФБК отдал ставленникам МБХ на обслуживание своей сети YouTube-каналов примерно такую же сумму, что и получил, — $474 тыс. Независимыми от остальной несистемной оппозиции руководители ФБК остаются только на словах, говорят эксперты. На деле же деньги из одних карманов перекачиваются в другие.

«Политическая организация не должна зависеть от крупных доноров» — так меценат и миллиардер Борис Зимин*** комментировал своё майское решение сократить финансирование ФБК. В последние годы, по словам предпринимателя, его поддержка превысила $1 млн в год.

Это заявление было сделано Зиминым уже после скандала с публикацией письма в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции с владельцев «Альфа-Групп». Напомним, то письмо было подписано в том числе и Леонидом Волковым****, бывшим на тот момент одним из руководителей американского ACF — главного юрлица ФБК. После этого Волков вынужден был выйти из состава руководства фонда.

Зимин дал понять, что подходы ФБК к работе изменились и ему это не нравится. По его словам, решение о сокращении финансирования было совместным с Волковым — обсуждалось давно, ещё до истории с письмом. Волков якобы сам был сторонником независимости от крупных доноров.

Впоследствии Волков даже опубликовал программное заявление-манифест о том, что русскоязычной оппозиции нельзя объединяться. Мол, каждая группа должна идти своим путём, это защитит её от зависимости от чужих денег, от агентов влияния, которые могут расшатать организацию изнутри.

И действительно, ФБК на протяжении длительного времени внешне демонстрирует имидж независимой организации — отмежёвывается от других оппозиционных движений. Особенно это касается проектов Ходорковского. Представители ФБК игнорируют мероприятия, которые организуют структуры бизнесмена, спорят с МБХ в публичном поле, ругают за связи с бывшими чиновниками РФ.

Иллюзия независимости

Отчёт ACF американским налоговикам за 2021 год, который изучил RT, позволяет сделать вывод: декларируемая независимость ФБК — фикция. Хотя отчёт был подготовлен ещё в сентябре 2022 года, американская налоговая только сейчас обработала документы и загрузила в свою онлайн-базу.

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Как следует из документа, четверть годового бюджета фонда сформирована из пожертвований людей окружения Ходорковского. Ставленники МБХ помогают фонду делать YouTube-канал. Иными словами, продюсерам канала ФБК платит теми же деньгами, которые получил от друзей МБХ. Получается, что одни структуры Ходорковского через ФБК передают другим структурам Ходорковского деньги на обслуживание каналов Навального.

Ходорковский нужен оппозиции, уверены опрошенные RT эксперты.

«У него есть матрица, есть готовая схема и сеть фирм, через которую можно реализовать финансирование», — говорит заслуженный юрист России, бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв, который во время службы в милиции расследовал уголовное дело ЮКОСа.

Напомним, после того как в сентябре 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией, ближайшие сторонники и сотрудники Навального перебрались за границу. Соратники оппозиционера осели в Литве, Латвии, Грузии и Германии.

Предварительно, летом того же года в США был создан клон ФБК. Как писал RT, оппозиционеры выкупили созданную в 2020 году фирму-пустышку в штате Массачусетс, перерегистрировали на себя и переименовали в Anti-Corruption Foundation Inc.

В правление вошли сотрудник отдела расследований ФБК Леонид Волков, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков и бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении 28 млрд рублей. Позднее состав руководства пополнили супруга Навального Юлия и глава отдела расследований ФБК Мария Певчих*****.

Именно это юрлицо, по данным RT, координирует деятельность ячеек ФБК в других странах и YouTube-каналов фонда, а также распределяет финансирование по проектам.

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Маски сорваны

Согласно отчёту, за 2021 год американский ФБК получил $538,9 тыс. выручки. Это средства, сформированные из пожертвований и грантов. Наибольшую сумму подарила неназванная некоммерческая организация — $125,7 тыс. И хотя крупнейшего жертвователя ФБК не раскрыл, в документах перечислены поимённо некоторые спонсоры.

В 2021 году RT писал, что 84 млн рублей на счета российского ФБК внесли рядовые сотрудники фонда. Так, 21-летний Руслан Шаведдинов пожертвовал ФБК 29,5 млн рублей. Уже тогда предполагалось, что взносы от имени сотрудников — лишь способ скрыть фамилии состоятельных людей, которые не хотят светиться на этом поприще. Одним из тех, кто применяет схемы по маскировке активов, писал RT, остаётся Ходорковский.

Отчёт американского ФБК раскрывает личности спонсоров. Половина из них связаны с МБХ и возглавляемым им антивоенным комитетом.

В частности, $100 тыс. пожертвовалКонстантин Кагаловский — бывший топ-менеджер ЮКОСа, соратник Ходорковского и топ-менеджер банка «Менатеп». Он состоит в браке с Натальей Гурфинкель-Кагаловской, фигурировавшей в «деле Bank of New York» — скандале с возможным отмыванием российских денег в американском банке.

Ещё $25 тыс. перечислил фонду Данил Хачатуров — бывший президент группы компаний «Росгосстрах». Он уехал из России в 2018 году из-за судебных разбирательств с новыми владельцами страховой организации и сейчас живёт в Лос-Анджелесе. Его брат и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле 2019 года приговорён в России к восьми годам колонии за хищение 8 млрд рублей.

Бывший замминистра финансов РФ, бывший зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко отправил в ACF $7 тыс.Алексашенко входит в антивоенный комитет.

$5 тыс. фонду подарила юридическая компания Grid Market Research. Её основал выходец из Белоруссии — переехавший в США в 1991 году адвокат Дмитрий Дубограев.

Помимо этого, как недавно сообщал портал «Приговор», в 2023 году Фонду борьбы с коррупцией сделал пожертвование Ford Foundation, основанный Генри Фордом для «поддержки демократии, сокращения бедности, продвижения международного сотрудничества». Сумма составила $50 тыс.

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Ходорковский лично почти никогда не светится в финансировании чужих проектов, а использует для этого аффилированные лица, трасты и иные способы сокрытия источника финансирования. RT рассказывал, как он создал в Европе сеть фирм, распределяющих денежные потоки через его финдиректора — литовца по имени Крис.

Либеральный откат

Расходы ACF в 2021 году, согласно отчёту, оцениваются в $502,7 тыс. Траты на персонал, аренду, оплату услуг внештатных бухгалтеров были небольшими — $28,5 тыс.

Большую часть расходов занял грант в $474 тыс., который ACF выдал литовской компании Posterum.При этом общий оборот Posterum, согласно отчёту из реестра юрлиц Литвы, составил €2,25 млн.

В описании гранта сказано, что Posterum сотрудничает с ФБК в производстве материалов, «пропагандирующих верховенство закона, свободное и демократическое общество в России». Также в назначении платежа говорится, что литовская компания «непосредственно контролирует производство контента» на основном YouTube-канале ФБК, в то время как сам ФБК совместно с Posterum предоставляет фактуру для «расследований».

Владеет и управляет фирмой Posterum, согласно данным местного реестра юрлиц, Жустина Лапинске. Это супруга литовского политтехнолога Миндаугаса Лапинскаса, который является медийным лицом в Вильнюсе, героем местной светской хроники. В 2015 году Лапинскас приезжал в Россию — учил оппозиционеров, как делать скандалы на выборах. Семинар был организован «Открытой Россией»****** Ходорковского.

Как писал портал «Приговор», у Миндаугаса есть брат — Имантас Лапинскас. Его жена Ирена Лапинске в 2021 году стала основательницей и директором фонда в Клайпеде — Future Russia Foundation. По сути, это литовский филиал британского Future of Russia Foundation / «Будущее России»*******. RT рассказывал, как этот фонд собирает под своим крылом «релоцированных» от мобилизации и уголовного преследования бывших сотрудников «Открытой России» Ходорковского. Семья Лапинскас — два брата и их жёны — контролирует целый ряд других фирм, обеспечивающих работу проектов Ходорковского, действует в его интересах, доказывали RT и «Приговор» в своих расследованиях.

В налоговом отчёте ACF указаны основные активности фонда, на которые расходовались средства.

Вот что записано в соответствующей графе:

«ФБК сотрудничает с частными лицами и организациями по всему миру, которые работают над созданием свободной и демократической России. Недавно сотрудники фонда встречались с представителями Государственного департамента США, чтобы обсудить текущую ситуацию в России и поделиться своим опытом. Организация помогала в выявлении активов и лиц, подпадающих под санкции в соответствии с недавно принятыми в США законами».

То есть руководство ACF признаётся, что помогает американцам искать мишени для санкций, подсказывает, где искать их активы. А поскольку санкции, нацеленные на российский бизнес и власть, согласно исследованию «Российской газеты», в конечном счёте отражаются на жизни обычных российских граждан, ФБК выступает против того самого гражданского общества, о котором пишет в своём манифесте. Тот же Борис Зимин, комментируя позицию ФБК относительно раскола элит, сказал, что за каждым олигархом и бизнесменом, на которого наложены санкции, стоят обязательства, сотрудники и простые люди.

Цена репутации

Так называемый антивоенный комитет (АК) Ходорковский создал в 2022 году — это объединение обеспеченных либералов, покинувших Россию и ставящих своей целью борьбу с действующим политическим строем в РФ. В него вошли, в частности, меценат Борис Зимин, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин********, политик Дмитрий Гудков********* и другие.

Но фамилий руководителей ФБК там не было. Более того, всё чаще публично стали сообщать о спорах и склоках между представителями ФБК и Ходорковского. В СМИ замелькали заголовки «Навальный пристыдил Ходорковского», «Певчих отказалась поехать на съезд оппозиции, устроенный МБХ», а также десятки других, которые должны демонстрировать непримиримые расхождения в идеалах между сторонниками МБХ и ФБК.

На самом же деле ФБК давно и плотно «сидит на финансовой игле» МБХ. Его спонсируют те же люди, которые входят в антивоенный комитет Ходорковского, а также бывшие топ-менеджеры ЮКОСа и «Менатепа».

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Как говорилось выше, в 2021 году ФБК заплатил почти $500 тыс. людям Ходорковского за продюсирование YouTube-канала. Примечательно, что на одном из каналов, который помогали делать люди МБХ, Волков выпустил ролик про то, почему разным группам оппозиции опасно объединяться и впадать в зависимость друг от друга.

«ФБК всегда был несамостоятельным. Они всегда от кого-то зависели, их целью было в том числе монетизировать свою работу», — сказал RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, Западу легче взаимодействовать с российской оппозицией централизованно.

«Через Ходорковского проще ставить задачи. Фонд борьбы с коррупцией, как любое экстремистское сообщество, которое получает финансирование, маскируется от российского правосудия, — пояснил эксперт. — Ходорковский очень ценен для них, потому что хорошо умеет маскировать денежные потоки и активы, используя трасты и посредников».

Отказ Ходорковского и ФБК сообщать публично о своих отношениях, по словам юриста, продиктован репутационными рисками, которые могут возникнуть, когда такое взаимодействие станет достоянием общественности.

Эти опасения понятны: ФБК уже доказал правомерность присвоения ему статуса экстремистского сообщества. Как писал RT, фонд создал сеть подпольных ячеек в России, которые занимаются акциями «прямого действия» и «рельсовой войной». Источники RT утверждают (и об этом свидетельствуют официальные заявления правоохранителей), что через криптовалюту ФБК финансирует экстремистские ячейки в России. Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, была завербована в одну из таких ячеек, отмечали в ФСБ.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 22.04.2022.

***** Включена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

****** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.

******* Future of Russia Foundation (фонд «Будущее России») признан нежелательным на территории Российской Федерации, решение Генпрокуратуры от 30.06.2021.

******** Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022.

********* Включён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023