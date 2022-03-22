Навальный осуждён на девять лет колонии по делу о мошенничестве и об оскорблении судьи

Короткая ссылка
RT
Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального по уголовному делу о мошенничестве и об оскорблении суда к девяти годам колонии строгого режима.
Навальный осуждён на девять лет колонии по делу о мошенничестве и об оскорблении судьи
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Суд рассматривал дело о мошенничестве и об оскорблении суда на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — сказала судья.

Гособвинение просило для Навального по совокупности приговоров, с учётом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.

22 марта Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве, а позднее вынес обвинительный приговор и по делу об оскорблении судьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить