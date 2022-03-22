Навальный осуждён на девять лет колонии по делу о мошенничестве и об оскорблении судьи

Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального по уголовному делу о мошенничестве и об оскорблении суда к девяти годам колонии строгого режима.

Суд рассматривал дело о мошенничестве и об оскорблении суда на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — сказала судья.

Гособвинение просило для Навального по совокупности приговоров, с учётом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.

22 марта Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве, а позднее вынес обвинительный приговор и по делу об оскорблении судьи.