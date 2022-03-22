Навальный осуждён на девять лет колонии по делу о мошенничестве и об оскорблении судьи
- РИА Новости
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Суд рассматривал дело о мошенничестве и об оскорблении суда на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.
«Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей», — сказала судья.
Гособвинение просило для Навального по совокупности приговоров, с учётом ранее назначенного наказания, 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.
22 марта Лефортовский суд Москвы признал Навального виновным по делу о мошенничестве, а позднее вынес обвинительный приговор и по делу об оскорблении судьи.