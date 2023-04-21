После гибели военкора Татарского ФБК получил самое крупное пожертвование с начала года

Как подсчитал RT, изучив записи блокчейна, на биткоин-кошелёк соратника Алексея Навального Леонида Волкова*, который используется Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)** для получения пожертвований, 20 апреля поступило 3,81 ВТС, что на дату транзакции было эквивалентно $110 тыс. Это крупнейшее с начала года поступление средств на данный счёт.

Перед этим, 13 апреля, на адрес фонда пришло пожертвование в размере $10 тыс. (0,34 ВТС).

Отправитель воспользовался средствами дополнительной анонимизации транзакции, так называемыми биткоин-миксерами, чтобы затруднить отслеживание пути цифровых монет.

Перед отправкой монет анонимный жертвователь завёл их на «горячий кошелёк» крупнейшей криптобиржи Binance, узнал RT с помощью программы — анализатора блокчейна.

Пользователи биржи Binance при этом обязаны оставлять свои паспортные данные при проведении транзакций и могут быть идентифицированы.

По имеющимся данным, с начала СВО на Украине по сентябрь 2022 года команда Навального получила $840 тыс. в криптовалюте. Это больше, чем за весь 2021 год. Криптокошельки, через которые осуществляется анонимный сбор средств в пользу ФБК, зарегистрированы на Леонида Волкова, одного из ближайших соратников создателя организации Алексея Навального.

Источники RT утверждают (и это подтверждается официальными заявлениями правоохранителей), что через криптовалюту ФБК финансирует экстремистские ячейки в России.

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, была завербована в одну из таких ячеек, отмечали в ФСБ.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.