После гибели военкора Татарского ФБК получил самое крупное пожертвование с начала года
- РИА Новости
Перед этим, 13 апреля, на адрес фонда пришло пожертвование в размере $10 тыс. (0,34 ВТС).
Отправитель воспользовался средствами дополнительной анонимизации транзакции, так называемыми биткоин-миксерами, чтобы затруднить отслеживание пути цифровых монет.
Перед отправкой монет анонимный жертвователь завёл их на «горячий кошелёк» крупнейшей криптобиржи Binance, узнал RT с помощью программы — анализатора блокчейна.
Пользователи биржи Binance при этом обязаны оставлять свои паспортные данные при проведении транзакций и могут быть идентифицированы.
По имеющимся данным, с начала СВО на Украине по сентябрь 2022 года команда Навального получила $840 тыс. в криптовалюте. Это больше, чем за весь 2021 год. Криптокошельки, через которые осуществляется анонимный сбор средств в пользу ФБК, зарегистрированы на Леонида Волкова, одного из ближайших соратников создателя организации Алексея Навального.
Источники RT утверждают (и это подтверждается официальными заявлениями правоохранителей), что через криптовалюту ФБК финансирует экстремистские ячейки в России.
Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, была завербована в одну из таких ячеек, отмечали в ФСБ.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.