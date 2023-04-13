«Расследование теракта продолжается»: ФСБ объявила спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского

Российские силовые ведомства установили, что к убийству военкора Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, причастен гражданин Украины Юрий Денисов, который является членом украинской диверсионно-террористической группы. Именно он передал Дарье Треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст. Злоумышленник уже покинул Россию, инициирована процедура его объявления в международный розыск. Как отметили в ФСБ, организаторами теракта в кафе Петербурга являются спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров.

Украинский диверсант Юрий Денисов осуществлял подготовку теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что убийство Максима Фомина вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы — гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса «экспресс-доставки» через посредника осуществил передачу ей в городе Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник прибыл в Россию в феврале 2023 года по заданию украинских спецслужб из Киева через территорию Латвии. Он собирал сведения об образе жизни и местах посещения Фомина. 3 апреля, на следующие сутки после совершения теракта, Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

«Инициирована процедура его объявления в международный розыск», — отметили в ФСБ.

ФСБ опубликовала материалы расследования теракта в Петербурге

Наряду с этим ФСБ совместно со Следственным комитетом и органами полиции установлено, что организаторами теракта в Санкт-Петербурге являлись «спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».

Как отметили в ведомстве, руководители экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»* Леонид Волков** и Игорь Жданов*** после начала СВО неоднократно заявляли о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя РФ «любыми доступными способами». Подчёркивается, что в их отношении возбуждены уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, в рамках которых они объявлены в розыск.

По мнению ФСБ, призывы Волкова и Жданова привели к тому, что Дарья Трепова — сторонница «идеологии Навального», которая также была зарегистрирована в одном из ключевых проектов «ФБК», Умное голосование», — совершила теракт в Санкт-Петербурге.

© ФСБ РФ

«Расследование теракта продолжается. Все его организаторы и соучастники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — заключили в спецслужбе.

Напомним, вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. В результате теракта погиб сам военкор, по последним данным, получили ранения более 50 человек.

Также по теме До 2 июня: суд арестовал обвиняемую в совершении теракта в Петербурге Дарью Трепову Дарья Трепова решением Басманного суда Москвы отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года. Она обвиняется в совершении...

Как отмечали в СК, планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины. В НАК также заявляли, что убийство военкора спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК.

4 апреля Дарья Трепова решением Басманного суда Москвы была отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года. Она обвиняется в совершении теракта и незаконном ношении взрывных устройств. Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Накануне в суд поступила жалоба со стороны защиты «на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей».

В ФСБ также отметили, что защиту Треповой осуществляет адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot Марии Алёхиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

*** Включён Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 14.01.2022.