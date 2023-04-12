Защита Дарьи Треповой обжаловала её арест по делу о теракте в Петербурге

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Защита Дарьи Треповой обжаловала её арест по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и множество людей пострадали.
Защита Дарьи Треповой обжаловала её арест по делу о теракте в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом получена жалоба адвоката Треповой на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что запоздалый срок жалобы связан с тем, что она была направлена в суд по почте.

Ранее сообщалось, что защита не стала обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

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