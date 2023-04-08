Решение об аресте Треповой вступило в силу

Защита не стала обжаловать решение об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, так что оно вступило в силу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

«Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», — указано в карточке дела.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.