До 2 июня: суд арестовал обвиняемую в совершении теракта в Петербурге Дарью Трепову

Дарья Трепова решением Басманного суда Москвы отправлена под арест на два месяца, до 2 июня 2023 года. Она обвиняется в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств. 2 апреля в кафе на Университетской набережной Петербурга, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. В результате теракта Татарский погиб, ещё 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. По данным СК, организация преступления велась с территории Украины.

Басманный суд Москвы определил меру пресечения Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года», — заявила судья, чьи слова приводит РИА Новости.

Заседание по делу проходило в закрытом режиме. Защита обвиняемой просила об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Дарья Трепова в зале заседаний Басманного суда Москвы

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв.

Согласно данным Минздрава РФ, в результате инцидента погиб военкор, ещё 40 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. По данным на 4 апреля, в больницах остаются 25 человек.

Как накануне сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, семье погибшего выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат компенсацию в размере 500 тыс. или 250 тыс. рублей в зависимости от тяжести их состояния.

Изначально Следственный комитет России возбудил дело об убийстве общеопасным способом, но впоследствии переквалифицировал производство в теракт. Треповой инкриминируется совершение преступлений по статье о террористическом акте, совершённом организованной группой, повлёкшем умышленное причинение смерти человеку, и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершённом организованной группой.

В ведомстве также заявили о наличии данных, что планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с территории Украины.

В Национальном антитеррористическом комитете указывали, что убийство военкора спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК*.

RT восстановил передвижения и расписание встреч Треповой за последние месяцы. В частности, девушка посещала книжную лавку «Листва» в Москве, где продаются книги и вещи патриотической тематики. Кроме того, девушка, очень похожая на Трепову, была замечена на отчётных снимках с мероприятий, на которых выступал Татарский.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин опубликовал снимки, на которых Трепова на одной из встреч находится рядом с поэтами Дмитрием Молдавским и Игорем Карауловым.

Общение Татарского и Треповой на творческом вечере военкора перед взрывом

Согласно опубликованным после инцидента видео, Трепова, которую Татарский называет Настей, передала ему статуэтку, предположительно начинённую взрывчаткой с поражающими элементами, после чего попыталась отойти подальше от военкора. По данным СМИ, мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.

Сама девушка в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России, подтвердила, что принесла в кафе «статуэтку, которая взорвалась». По её словам, она была задержана «за пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

Накануне Владимир Путин наградил Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, орденом Мужества посмертно — «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Добавим, что 4 апреля в Telegram-канале военкора появилось сообщение к подписчикам.

«Было принято решение публиковать видео и посты Владлена, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Сообщения все ваши видим. Всем, кому надо, ответим, всех, кого нужно, заблочим, всё будет, как мы любим. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного», — говорится в посте.

Как сообщил РИА Новости друг погибшего музыкант Аким Апачев, похороны Татарского состоятся 8 апреля в Москве. Место и время пока не раскрываются.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.