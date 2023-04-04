Владлена Татарского похоронят 8 апреля в Москве

Похороны военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате теракта в петербургском кафе, пройдут в субботу, 8 апреля, в Москве.

Об этом сообщил его друг музыкант Аким Апачев.

«Он был одним из лучших бойцов информационного фронта, и будет сложно закрыть эту брешь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента Татарского.

По её словам, он писал правду, «писал просто, ярко».

Матвиенко также подчеркнула, что погибший воевал в ополчении, собирал помощь для российских военнослужащих и, самое главное, «формировал народное понимание спецоперации».