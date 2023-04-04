СК требует арестовать Дарью Трепову по делу о теракте, в котором погиб военкор Татарский

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Следственный комитет России требует арестовать Дарью Трепову по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский.
СК требует арестовать Дарью Трепову по делу о теракте, в котором погиб военкор Татарский
  • РИА Новости

«Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram ведомства.

По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку со взрывчаткой. Она передала её Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате взрыва военкор погиб, несколько десятков людей пострадали.

Уточняется, что среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

В больницах в настоящее время остаются 25 человек.

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