«Способ вбрасывать фактуру»: зачем США привлекают НКО для выявления каналов обхода антироссийских санкций

Как стало известно RT, Госдеп США ищет подрядчиков, которые займутся поиском каналов обхода антироссийских санкций. На это указывают данные финансовой отчётности американского внешнеполитического ведомства. Как следует из документов, суммарно на эти цели департамент уже выделил больше $1,34 млн.

Как следует из данных портала правительства США по раскрытию расходов, компания NU Borders LLC получила почти $0,5 млн ($497 911) на «предотвращение операций с запрещёнными российскими и китайскими контрагентами».

В основе метода — сбор и обмен открытыми данными участников международной торговли с правительственными и частными партнёрами.

Подчёркивается, что основное внимание должно быть уделено «запрещённым операциям в европейских цепочках поставок».

Средства компании выделяются в рамках программы по снижению глобальной угрозы под эгидой Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепартамента США.

Изучение истории сотрудничества NU Borders с Госдепартаментом США показывает, что компания специализируется на разработке автоматических систем анализа таможенных данных.

В частности, у неё есть два действующих контракта с ведомством — на $819 786 и $409 952 соответственно, предполагающих такого рода деятельность.

Кроме того, ещё в 2019 году у этого юрлица имелся контракт на сумму $199 736 от Госдепартамента, среди основных целей которого значилось «проведение обучения таможенного персонала стран Балтии для идентификации и предотвращения незаконных усилий России по транзиту товаров двойного назначения».

Взаимное опыление

Ещё один грант — на $300 тыс. (также в рамках программы по снижению глобальной угрозы) — был выделен Центру передовых оборонных исследований (Center for Advanced Defense Studies, Inc.) для «противодействия усилиям России и Белоруссии в сфере обхода санкций на морских и авиационных перевозках».

Этот центр является одним из наиболее активных подрядчиков федерального правительства США — за 2022 год ему было выделено свыше $4 млн.

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При этом тематика грантовых исследований, на которые выделяются деньги из бюджета Госдепартамента, весьма красноречива. Так, помимо упомянутого выше исследования по поводу антисанкционных усилий России и Белоруссии, центр в 2022 году также получил финансирование в размере более $1 млн на «борьбу с репрессиями Компартии Китая против уйгуров в Синьцзяне» и $987 тыс. на поиск финансовых злоупотреблений в Бирме.

Примечательно, что на сайте центра в разделе, посвящённом России, опубликован доклад о «торговых секретах» Москвы и Пекина, в котором утверждается, что Китай тайно поставляет в Россию чипы, а также товары двойного назначения. На основании этого доклада The Wall Street Journal опубликовала собственное «расследование».

Старые «друзья»

Отметился в деле грантового финансирования на антироссийском санкционном треке и известный вашингтонский мозговой центр «Атлантический совет»*.

Организация получила от Госдепартамента $295 тыс. на «мобилизацию стратегических ответных мер для противодействия усилиям России по подрыву норм нераспространения в Восточной Европе».

Комментируя выделение Государственным департаментом США средств Атлантическому совету, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что подобные гранты во многом предназначены для создания подконтрольной экспертной среды.

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«Все эти организации (и Атлантический совет не исключение) работают для того, чтобы подкармливать прозападный актив в соответствующих странах. Вопрос о нераспространении — это такой полураскрученный хайп. Есть нарратив, что якобы Россия собирается применить ядерное оружие, — отсюда идёт медийная накачка и подготовка общественного мнения. Это просто создание фона за счёт платных активистов и псевдоэкспертов».

Признанный в России нежелательной организацией Атлантический совет де-факто является филиалом западных оборонных и политических ведомств.

Так, к примеру, из отчёта организации о составе жертвователей и суммах, переведённых на нужды фонда за 2021 год, британский МИД перевёл организации больше $1 млн, Государственный департамент и Минобороны США — от $500 тыс. до $1 млн, МИД Германии, Минобороны Норвегии и Минэнерго США — от $250 тыс. до $500 тыс.

При этом, как сообщал ранее RT, 6 февраля 2022 года, за две недели до начала специальной военной операции России на Украине, Атлантический совет опубликовал доклад «Глобальная стратегия — 2022: противодействие агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра», в котором были обозначены все ключевые параметры будущей военно-политической помощи Запада киевскому режиму.

Вне рамок закона

В разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что активность США в сфере поиска и закрытия путей обхода санкций по своей сути незаконна, ведь незаконны и введённые в одностороннем порядке санкции.

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«Соединённые Штаты активно занимаются закрытием лазеек в своей санкционной политике против России. Но нельзя забывать, что, когда официальные органы власти США нанимают разные НКО, чтобы разыскивать способы обхода этих санкций, они нанимают их на незаконную деятельность».

Политолог отметил, что к ЕС со стороны США будет приковано особое внимание — прежде всего в силу его тотальной подконтрольности и важности в качестве площадки для экспорта технологий и товаров высокого передела для России.

«Европейские транзакции в поисках обходных путей в санкционной политике американцы держат под плотным наблюдением и контролем. Евросоюз в некотором смысле тут слабое звено. Поскольку ЕС — это очень большое хозяйство, госаппарат может не справляться. Тут и появляются эти НКО-подрядчики», — подчеркнул он.

Говоря о попытках запустить механизм отслеживания способов обхода санкций со стороны России, Владимир Брутер заключил, что механизм привлечения НКО — это способ прикрытия.

«Американские санкции сами по себе — вещь незаконная, так как только Совбез ООН может вводить какие-то легитимные санкции. Но на самом деле на такие «расследования» НКО не нанимают, у них нет ни ресурсов, ни каких-то оперативных возможностей. Они просто используются как сливные бачки для легализации информации, получаемой от координатора санкционной политики Госдепа или других правительственных ведомств и спецслужб. НКО — это инструмент «расхайпления», создания информационного фона, способ вбрасывать фактуру спецслужб по санкциям в публичное пространство».

* «Атлантический совет» (Atlantic Сouncil of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.