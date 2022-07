Аналитический капитал: как семья Нуланд влияет на освещение военных действий на Украине

Как выяснил RT, с самого начала военной спецоперации на Украине за её ходом активно следит и освещает результаты вашингтонская некоммерческая организация ISW (Институт изучения войны). НКО со средним годовым бюджетом в $1,7 млн руководит невестка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Аналитические обзоры Института цитируют BBC, The Washington Post, сотрудники организации выступают экспертами на CNN, комментируют ситуацию на площадках других западных СМИ. При этом для «сводок с фронта» от ISW характерна откровенно прокиевская позиция. RT изучил, как зарождалась антироссийская структура и при чём здесь украинские корни семьи Нуланд.

Некоммерческую организацию The Institute for the Study of War (Институт изучения войны, ISW) основала в 2007 году в Вашингтоне военный историк Кимберли Каган. Её супруг Фредерик Каган, тоже историк, работает приглашённым аналитиком.

Фредерик Каган приходится родным братом журналисту и политтехнологу Роберту Кагану. Роберт, в свою очередь, женат на заместителе госсекретаря США Виктории Нуланд. Таким образом, руководитель ISW Кимберли Каган приходится Нуланд невесткой.

Чету Каган в прессе называли «поджигателями войны» (warmongers) за то, что в 2007 году они фактически стали главными идеологами стратегии «усиления» присутствия военных в Ираке. Левое крыло американских политиков при этом считало их сторонниками неоконсервативной идеологии, основанной на агрессивной внешней политике.

«Институт изучения войны содействует осознанному пониманию военных вопросов посредством надёжных исследований и достоверного анализа, — написано на сайте ISW. — Мы стремимся улучшить способность нации проводить военные операции и реагировать на возникающие угрозы для достижения стратегических целей США».

Также на russian.rt.com «Обратного пути нет»: как США ослабляют Евросоюз с помощью антироссийских санкций

К Российской Федерации семья Каган-Нуланд относится с особенным вниманием. Фредерик Каган изучал особенности военных реформ Николая I, военную историю царской и советской России. А Виктория Нуланд — один из крупнейших в Америке специалистов по России и русской культуре. Она в «российской тематике» с 1990-х годов, когда отвечала в американском посольстве за связи с администрацией президента Бориса Ельцина.

При этом Нуланд имеет украинские корни. Её дед, Мейер Нудельман, родом из Черновицкой области Украины — он приехал в США в 1907 году.

Нуланд хорошо знает русский язык и русскую культуру. В 1982 году она успела поработать вожатой пионерлагеря в советской Одессе, а уже в возрасте 23 лет трудилась переводчицей на советском рыболовецком судне.

В руководство ISW входит и отставной генерал американской армии Джек Кин, бывший заместитель начальника штаба Сухопутных сил США.

«Это своего рода «кормушка», скамейка запасных для бывших государственных чиновников, которых государство далеко от себя не хочет отпускать — чтобы в случае чего воспользоваться их знаниями или вернуть на госслужбу, когда возникнет необходимость, — объясняет природу функционирования подобных институтов мысли американист, политолог Михаил Синельников-Оришак. — Отставники заинтересованы в том, чтобы не давать себя забыть. До тех пор, пока они готовят «правильные» доклады, они будут получать гранты».

Аналитика с перекосом

В 2010-х годах география интересов Института изучения войны была широкой. НКО изучало конфликты в Ираке, Сирии, Афганистане, исследовало военную активность ИГ*.

Но с 2020 года активность работы по этим направлениям падает. Последние обновления по Ираку ISW публиковал на сайте в 2020 году, интерес института к Сирии и к ИГ угас в 2016-м.

С 2022 года основные темы исследований ISW концентрируются вокруг Украины. В 2020 году институт нанял двух ключевых аналитиков украинского происхождения — Наталью Бугаёву и Катерину Степаненко. Обе сотрудницы родом из Киева, обе специализируются исключительно на проектах, связанных с Россией и Украиной. Бугаёва ранее работала в аппарате министра экономического развития Украины Павло Шереметы.

Ещё в ноябре 2021 года эксперты ISW опубликовали данные, которые, по их мнению, свидетельствовали о подготовке Россией вторжения на Украину.

Также на russian.rt.com С доставкой по стране и миру: как на Украине продают натовское оружие в даркнете

С начала боевых действий России на Украине на своём сайте ISW ежедневно публикует «сводки с фронта» — аналитические материалы, включая оценочные суждения и подробные карты боевых действий, по их мнению, раскрывающие тактическое планирование российского военного командования.

Строго говоря, первый такой материал появился 25 января 2022 года — за месяц до начала СВО Минобороны РФ. Фактически это была карта, раскрывающая расположение российских и белорусских частей в приграничных с Украиной районах. Получить такие данные можно было только через спутники.

«Им, скажем, поступает заказ: освещать такую тематику в прессе. Понятно, что такой институт не может иметь доступа к данным военных разведывательных спутников, — рассказывает RT доцент истфака МГУ, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. — Через них просто реализуется определённая информация, которую им подбрасывают для формирования общественного мнения».

Общественное мнение эксперты института формируют через западные СМИ с мировыми именами. Их цитируют BBC, The Washington Post, CNN. Из последнего — агентство BBC ссылалось на ISW в материале, объясняющем, что потеря Северодонецка не является болезненной для Украины. В материалах на сайте WP институт невестки Нуланд упоминается 69 раз, на всех подразделах сайта BBC — 4690 раз, на сайте CNN — 149 раз.

Также на russian.rt.com Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила наличие военно-биологической программы на Украине

Любое событие, оставляющее возможность интерпретировать его в невыгодном для российских военных свете, экспертами Института изучения войны будет интерпретировано именно так. Например, гибель флагмана Черноморского флота — ракетного крейсера «Москва», по версии экспертов ISW, стала следствием исключительно неподготовленности российских моряков. Другие причины и обстоятельства затопления корабля не рассматривались.

«Оба объяснения потопления «Москвы» указывают на возможные российские недостатки — либо слабая противовоздушная оборона, либо невероятно слабые процедуры безопасности и устранения повреждений на флагмане Черноморского флота», — цитирует CNN экспертов ISW Катерину Степаненко и Мэйсона Кларка.

Как писал RT, крейсер «Москва» затонул 14 апреля 2022 года: Минобороны РФ сообщало, что на крейсере произошёл пожар, в результате которого сдетонировал боезапас. Причины пожара не назывались. Украинская сторона заявила о попадании ракеты «Нептун» по крейсеру. При этом у Пентагона нет данных, однозначно свидетельствующих именно о попадании ракеты.

Когда же речь заходит о действиях украинских войск, отчёты вашингтонских аналитиков становятся мягкими и комплиментарными, оправдывающими поражения ВСУ. Так, в видении Института изучения войны отступление украинских войск из Лисичанска было «преднамеренным» тактическим шагом. По предлагаемой организацией версии событий, ВСУ самостоятельно решили оставить город, а не в результате тяжёлых городских боёв и окружения города российскими войсками и силами ЛНР и ДНР. И эту проукраинскую интерпретацию событий от ISW тиражирует на свою аудиторию, например, The Washington Post.

Украинские же власти после потери Лисичанска для оправдания поражения стали продвигать в массы идеологему о том, что отступление нужно, чтобы не потерять бойцов.

«Любая аналитика необъективна, она субъективна. И более-менее взвешенного взгляда на происходящие вещи можно достичь, только изучив несколько разных источников. Поэтому это субъективный взгляд данной структуры, — продолжает Синельников-Оришак. — Он может быть продиктован разными вещами. Условно говоря, иногда выгодно подавать те или иные доклады просто для получения очередного гранта или закрытия старого».

Вес таких институтов в принятии решений на государственном уровне невелик, говорит историк Рогулёв.

«Не нужно недооценивать вес подобных исследований, но и не нужно их переоценивать. Количество аналитических и различных структур, которые предназначены для изучения вопросов, связанных с ведением военных действий, не ограничивается подобными НКО. В том же ЦРУ работают до 5 тыс. аналитиков, — продолжает эксперт. — И то же ЦРУ, в свою очередь, может давать подряды на исследования подобным институтам».

Между тем ISW больше нацелен на воздействие на массовое сознание, продолжает Рогулёв.

«Это небольшая структура, которой (власти США. — RT) подбрасывают определённую информацию. Они её реализуют через прессу, формируя определённое общественное мнение», — резюмирует историк.

Услуги в обмен на пожертвования

За 14 лет существования общий доход ISW составил $24 млн, по данным всех годовых отчётов. Бюджет института в 2020 году — $1,4 млн, но это самый скромный показатель за последние годы.

В 2019 году, согласно отчётности НКО перед налоговой службой США, ISW получил $3,83 млн. «Основную часть» составила поддержка от государственных органов, пишет топ-менеджмент ISW в отчёте. Из них только $171 тыс. ISW получил в результате целенаправленных мероприятий по сбору средств. Львиная доля бюджета в $3,47 млн сформировалась из «других пожертвований и грантов», согласно отчёту.

Отправителей этих грантов институт не раскрывает — информация о жертвователях $3,5 млн в отчёте скрывается за подписью «запрещено к публикации» (restricted). Понятно только, что не менее трети доходов ISW получил от «государственных органов» — на это указывает соответствующий раздел отчёта.

НКО — да не совсем

Принцип любой некоммерческой организации — в отсутствии выгоды. Она работает не для получения прибыли, а во имя общественной пользы. При этом бюджет ISW каждый год закрывается с профицитом — его доходы превышают расходы, а часть пожертвований институт получает в обмен на предоставление неких информационных услуг.

ISW определённую долю пожертвований получает не просто так, а «в обмен на товары или услуги, предоставленные плательщику», о чём сообщает в отчёте налоговой службе США. Фактически институт выполняет оплачиваемую работу в интересах и в пользу жертвователя — для России ситуация нетипичная, а в США, оказывается, так можно.

«В США так устроена система. Существуют узкоспециализированные организации, которые имеют либо частный, либо государственный, либо смешанный капитал. И вот им государственные органы дают заказы на проведение исследований, заказывают какие-то прогнозы», — объясняет эту коллизию Рогулёв.

Заказные исследования хорошо оплачиваются. Кимберли Каган в 2019-м заработала $206 тыс. Ещё $40 тыс. получил её супруг, который оказывал менторские услуги институту. Им двоим досталась четверть всего зарплатного фонда за год — на гонорары сотрудников институт потратил $1 млн.

Созданием такого «института мысли» Нуланд и члены её семьи совместили приятное с полезным, отметил в разговоре с RT Михаил Синельников-Оришак.

«Нуланд — действительно специалист по России, у неё много связано с Россией, посмотрите её биографию, — сказал эксперт. — Было бы странно, если бы она ещё не решала чисто свои интересы, не зарабатывала на этом деньги. И да, конечно, если российское направление в американской политике вновь ожило и забурлило, для неё, конечно, лучше, чтобы конкретно вот это направление повестки стало более актуально, нежели чем, скажем, иранское, где она не сможет зарабатывать так, как она зарабатывает сейчас».

В 2020 году в институте случилось финансовое затишье — он заработал меньше всего за последние годы, лишь $1,4 млн. Как повлияла на заработки семьи Нуланд антироссийская повестка, будет понятно из отчёта, который институт опубликует в 2023 году.