В Госдепе анонсировали визит Нуланд в страны Европы для обсуждения ситуации на Украине

Замгосссекретаря США Виктория Нуланд направится с визитом в ряд европейских стран, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

«Нуланд 2-9 апреля посетит Францию, Турцию, Грецию, Кипр и Германию, чтобы укрепить двусторонние отношения и подчеркнуть единство в поддержке Украины», — приводит РИА Новости заявление Госдепа.

Отмечается, что в ходе визита замгоссекретаря Соединённых Штатов намерена обсудить с коллегами ответ на действия России.

25 марта стало известно, что Соединённые Штаты доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в своей статье для газеты Politico заявил, что страны Запада должны предоставить Украине всё необходимое ей вооружение для противодействия России.