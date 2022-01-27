Замгоссекретаря Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Замгоссекретаря Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

По её словам, сторонам даже в «худшие времена» удавалось решать сложные вопросы в сферах безопасности и контроля над вооружениями за столом переговоров.

«Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернётся к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия — НАТО и в ОБСЕ», — приводит ТАСС заявление Нуланд.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить