Замгоссекретаря Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией

Соединённые Штаты готовы продолжать переговоры с Россией в двустороннем формате, а также на площадках НАТО и ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

По её словам, сторонам даже в «худшие времена» удавалось решать сложные вопросы в сферах безопасности и контроля над вооружениями за столом переговоров.

«Исходя из этого, мы надеемся, что Москва изучит то, что мы ей предложили, и вернётся к переговорам: двусторонним переговорам с США, в рамках Совета Россия — НАТО и в ОБСЕ», — приводит ТАСС заявление Нуланд.

26 января МИД России получил письменный ответ от США по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва изучает ответ Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности.