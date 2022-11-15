Финансовая адаптация: в ЦБ оценили влияние санкций на экономику России

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, российский банковский сектор сумел выдержать удар западных санкций. Более того, объём кредитования растёт уверенными темпами, а плавающий валютный курс помог бизнесу подстроиться под новые условия. Таким образом, главная цель рестрикций — спровоцировать неуправляемый коллапс российской финансовой системы — не была достигнута, подчеркнула председатель ЦБ. Как полагают эксперты, на этом фоне значительно возрастает роль развития собственных международных платёжных систем, которые должны способствовать увеличению внешнеторговых расчётов.

Российская финансовая система оказалась под ударом беспрецедентного количества санкций со стороны Запада. Впрочем, несмотря на трудности, банковский сектор смог устоять и сейчас продолжает бесперебойно функционировать. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, не допустить серьёзных проблем в отрасли удалось за счёт устранения с рынка хронически неустойчивых банков. Подобные кредитные организации могли бы не выдержать большого количества внешних ограничений, что привело бы к эффекту домино, добавила глава ЦБ.

«А также именно поэтому банки создавали так называемые буферы — запас, который можно использовать в трудный момент. Мы эти буферы также распускали в пандемию, затем банки восстановили свою подушку безопасности. И использовали её вновь весной. В итоге банки стабильны, кредитование растёт хорошими темпами, отвечая на возросшие потребности экономики», — объяснила в ходе выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина.

Как отметили в Центробанке, одним из главных факторов устойчивости системы стал в том числе и плавающий валютный курс. Напомним, в конце февраля масштабные санкции со стороны Запада спровоцировали эмоциональную реакцию российского финансового рынка. Так, если на момент объявления о первых ограничительных мерах курс доллара колебался в диапазоне 76—80 рублей, а курс евро — в коридоре 86—91 рубля, то в марте значения ненадолго поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Одновременно многие иностранные компании объявили о своём уходе и старались минимизировать контакты с российским бизнесом.

«Нашим предпринимателям было очень непросто наладить новые каналы поставок, найти новых партнёров в странах, с которыми они раньше не работали. И укрепление рубля, которое произошло в II квартале, даёт возможность восстанавливать объёмы и потребительского, и инвестиционного импорта, несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен. То есть работает на переориентацию экономики, на новую географию международного сотрудничества, является предохранительным клапаном в ответ на ограничения по поставкам товаров в Россию», — отметила Набиуллина.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

На этом фоне существенно возрастает роль глобальных платёжных систем, которые стабильно работают в условиях западных ограничений, признают опрошенные RT аналитики. По данным регулятора, трафик системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (выступает аналогом SWIFT. — RT) вырос почти на четверть в 2022 году. Так, на конец октября к инструменту подключились уже 440 участников, включая нерезидентов из 12 стран.

«Развитие альтернативных международных систем позволяет укреплять внешнеэкономические связи с дружественными странами и ключевыми торговыми партнёрами. Более того, такой подход стимулирует развитие въездного и выездного туризма», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Помимо этого, стабилизации финансового сектора способствовал рост объёмов торговли в национальных валютах, считают специалисты. По данным Федеральной таможенной службы, за последнее время доля евро во внешнеторговых контрактах России уже снизилась на треть, а использование доллара — на 40%. Между тем в международных договорах заметно возросла роль юаня, турецкой лиры, иранского риала, индийской рупии, казахстанского тенге и арабского дирхама, пишет РИА Новости.

«Целью санкций было спровоцировать неуправляемый коллапс нашей финансовой системы. К такому внеэкономическому риску, как санкции, очень непросто подготовиться. Его, что называется, не учесть в математических моделях. И расчёт был именно на это. Но мы последовательно повышали устойчивость финансовой системы к шокам в целом, и это помогло», — объяснила глава ЦБ.

Целевой ориентир

По словам Эльвиры Набиуллиной, основной целью кредитно-денежной политики остаётся адаптация финансового сектора и стабилизация макроэкономических показателей. В частности, ЦБ продолжит работать над возвращением годовой инфляции к таргету 4%. Как подсчитали в Центробанке, в 2023-м рост потребительских цен снизится до 5—7%, а к целевому значению показатель вернётся в 2024 году.

Добиться подобных результатов можно за счёт постепенного смягчения монетарной политики, уверены эксперты. Отметим, что на последнем заседании в октябре регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Центробанк не стал менять значение после того, как непрерывно снижал его в течение полугода. В дальнейшем ЦБ будет ориентироваться на динамику деловой активности в стране и объём оборота денег, считают аналитики.

«Речь идёт о том, что регулятор будет повышать или понижать ключевую ставку. Подобный подход позволит снижать инфляционное давление, но при этом стимулировать рост экономики через доступные заёмные средства», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как отметили в Центробанке, ВВП России по итогам года сократится на 3—3,5%, а в период до 2025-го темпы роста экономики стабилизируются на уровне 1,5—2,5%. Похожие оценки ранее озвучил в эксклюзивном интервью RT и председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Как рассказал глава ведомства, в текущем году спад экономики страны составит 2,8—3,3%.

По мнению Кудрина, жёсткая санкционная политика Запада в отношении России сказывается на финансовых показателях, однако российская экономика продемонстрировала высокую адаптивность к изменившимся условиям. Так, многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, и успешно обходят западные ограничения.

«Конечно, мы должны учитывать, что часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдёт на следующий год. В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдёт никаких новых сложных событий», — подчеркнул собеседник RT.

Как полагают эксперты, пик кризиса, связанный с большим количеством ограничений, уже прошёл. Более того, ряд специалистов не исключают, что спад экономики прекратится в следующем году, отметила Наталья Мильчакова. Среди основных драйверов роста аналитик назвала сохранение высоких цен на энергетическое сырьё и другую российскую экспортную продукцию.

«Не стоит сбрасывать со счетов и национальные проекты, которые продолжаются, несмотря на объективные сложности. Сейчас крайне важно инвестировать в развитие новых, особенно цифровых технологий, образование и продолжать начавшееся в период пандемии COVID-19 наращивание инвестиций в здравоохранение», — отметила эксперт.

По её словам, для структурной перестройки экономики необходимо переориентировать спрос на внутреннее производство за счёт полноценного запуска импортозамещения. Вместе с тем динамика восстановления экономики будет зависеть и от внешних факторов, считает Артём Деев. Эксперт не исключает, что отложенный эффект санкций страна ощутит в следующем году. В то же время росту экономики, уверен аналитик, будет способствовать стабилизация потребительского спроса внутри страны и переориентация экспортных потоков.

«Наша экономика, финансовая система, предприниматели, наши люди показали, что в силах справиться с любыми обстоятельствами. И мы сделаем всё, чтобы их не подвести», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.